Nvidia maakt Resizable BAR beschikbaar voor de RTX 3060 en mobiele RTX 30-gpu's

Nvidia heeft ondersteuning voor Resizable BAR toegevoegd aan zijn GeForce RTX 3060-desktopkaart en de RTX 30-gpu's voor laptops. Eind maart volgt de ondersteuning voor andere desktopkaarten van de fabrikant.

Bezitters van een GeForce RTX 3060 die Resizable BAR in willen schakelen, dienen over een ondersteunde processor en moederbord te beschikken en hun BIOS-versie te updaten naar de laatste versie. Vervolgens kunnen ze in de GeForce Game Ready-driver de functie activeren. Voorlopig ondersteunt Nvidia nog maar enkele games, maar later in maart moet de uitbreiding naar meer games volgen. De games die Nvidia ondersteunt zijn Assassin's Creed Valhalla, Battlefield V, Borderlands 3, Forza Horizon 4, Gears 5, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2 en Watch Dogs: Legion.

Nvidia heeft verder op een rij gezet welke processors en chipsets ondersteuning bieden voor Resizable BAR. Voor de combinatie met Intel-processors heeft Nvidia met dat bedrijf samengewerkt, maar Nvidia noemt ook de ondersteuning voor AMD Zen 3-processors.

Resizable BAR is een eigenschap die al sinds 2008 in de PCI Express-specificatie staat en die het mogelijk maakt voor processors om een veel grotere hoeveelheid van het videogeheugen te benaderen dan standaard mogelijk is. Met name bij gamen zou hierdoor prestatiewinst te behalen zijn.

AMD zette de functie bij de release van de Radeon RX 6000 weer op de kaart onder de noemer Smart Access Memory. Dat bedrijf kon dit zelfstandig doorontwikkelen omdat het de hele keten van processor, chipset en videokaart beheert, maar ook Intel en Nvidia hebben sindsdien gewerkt aan ondersteuning voor Resizable BAR. In het BIOS is de functie te vinden bij de PCI-instellingen onder de namen Above 4G Decoding of Above 4G Memory en Resizing BAR of Resizable BAR.

AMD-Chipsets AMD 400 Series (op moederborden met AMD Zen 3 Ryzen 5xxx-ondersteuning) AMD 500 Series

AMD-cpu's AMD Zen 3-cpu's Ryzen 3 5xxx Ryzen 5 5xxx Ryzen 7 5xxx Ryzen 9 5xxx

Intel-chipsets Intel 10th Gen Z490 H470 B460 H410 Intel 11th Gen S Alle 11th Gen-chipsets die vanaf 25 februari 2021 beschikbaar zijn