Nvidia introduceert RTX 3050 en RTX 3050 Ti voor laptops vanaf 799 dollar

Nvidia presenteert twee nieuwe laptopvideokaarten in de RTX 30-serie. De RTX 3050 en RTX 3050 Ti krijgen 4GB GDDR6 en zijn voorzien van gpu's met respectievelijk 2048 en 2560 CUDA-cores. Volgens Nvidia zijn de gpu's tot twee keer zo snel als hun voorgangers.

Uit eigen benchmarks van Nvidia blijkt dat dat de verdubbeling van de prestaties haalbaar is in games die DLSS ondersteunen en waarbij die functie is ingeschakeld. Nvidia toont scores van Outriders en Call of Duty: Warzone waarbij een RTX 3050 Ti-laptop met DLSS ongeveer een dubbel zo hoge framerate haalt als een laptop met een GTX 1650 Ti. Die gpu van de vorige generatie heeft geen DLSS-ondersteuning. De benchmarks zijn gedraaid op een laptop met een Intel Core i7-cpu, 16GB ram en bij een 1080p-resolutie en DLSS Quality-instelling.

De RTX 3050 Ti heeft 25 procent meer CUDA-cores dan de RTX 3050 en de overige specificaties zijn vrijwel gelijk. Beide nieuwe gpu's hebben een tgp tussen 35W en 80W. Dat wijst op mogelijk grote prestatieverschillen tussen verschillende laptops met dezelfde gpu's. Fabrikanten kunnen aan de hand van de beschikbare koeling het verbruik instellen.

De RTX 3050 en RXT 3050 Ti zijn de goedkoopste laptop-gpu's met ondersteuning voor raytracing en DLSS. Volgens Nvidia zullen er modellen verschijnen vanaf 799 dollar. De videokaartenfabrikant toont onder andere een Dell XPS 15 met RTX 3050 Ti en een Lenovo IdeaPad 5i Pro met RTX 3050.

Nvidia presenteert de videokaarten als opvolgers van de GTX 1650 en 1650 Ti. Die gpu's zitten momenteel in tal van laptops met prijzen tussen de 700 en 1000 euro. De GTX 1650-gpu's hebben maximaal 1024 CUDA-cores en hebben een tgp van 35 tot 55W. Vermoedelijk brengen veel laptopfabrikanten in de komende maanden nieuwe versies uit met de RTX 3050-gpu's.