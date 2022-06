Netatmo geeft Slimme Videodeurbel ondersteuning voor Google Assistent en Alexa

De Franse fabrikant Netatmo heeft zijn Slimme Videodeurbel ondersteuning gegeven voor Amazon Alexa en Google Assistant. De deurbel met camera had al ondersteuning voor Apples spraakassistent Siri.

Netatmo voert in de komende dagen een automatische update van de app door, waarna gebruikers van alle videodeurbellen die het bedrijf uitbracht van de toegevoegde spraakassistenten gebruik kunnen maken voor de bediening. De Franse fabrikant beschrijft dat gebruikers van een Amazon Echo Spot of Echo Show, zo dankzij het spraakcommando 'Alexa, toon mij de Deurbel' kunnen zien wie er voor de deur staat en via 'Alexa, beantwoord de Deurbel' kunnen converseren. Zodra iemand aanbelt, krijgen zij een melding van Alexa.

De Slimme Deurbel is na de update ook te verbinden met de Google Assistent. Zo kunnen bezitters van een Google Nest Hub, Nest Mini of andere slimme luidspreker met de assistent een melding krijgen als iemand bij de voordeur staat en ook kunnen zij live videostreams van het product krijgen via het commando 'Hey Google, toon mij de Deurbel'.

Vanaf zijn marktintroductie vorig jaar heeft de Slimme Videodeurbel al compatibiliteit met HomeKit van Apple.