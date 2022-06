Nvidia verplicht laptopfabrikanten specs RTX 30-kaarten uitgebreider te noteren

Nvidia gaat laptopfabrikanten verplichten om uitgebreidere specificaties van RTX 30-gpu's te plaatsen op hun productpagina's. Het gaat onder andere om tgp's en clockspeeds; zo moeten klanten niet meer voor verrassingen komen te staan over de prestaties.

Eerder stelde Nvidia tegen onder andere Tweakers dat het bedrijf 'werkte aan manieren om klanten meer inzicht te geven' op dit gebied, maar gaf toen nog niet prijs wat dat precies zou inhouden. Een dergelijke maatregel was wel nodig, aangezien Nvidia drie RTX 30-kaarten voor laptops in de markt heeft gezet, maar die drie kaarten in werkelijkheid 28 verschilllende configuraties hebben. Een RTX 3080 voor laptops kan in tgp bijvoorbeeld variëren van 80 tot 150 Watt.

Dat is nu dus duidelijker geworden: tegenover The Verge laat de videokaartmaker weten dat laptopfabrikanten verplicht zijn om kloksnelheden en total graphics power te noteren op hun productpagina's. Zo kan een klant makkelijker zien hoe een gpu verwacht wordt te presteren. Dit kan variëren doordat de snelheid beïnvloed wordt door de capaciteit van de laptop om de gpu van stroom te voorzien en te koelen onder belasting.

De gpu's krijgen alsnog niet de Max-Q-benaming die vorige generaties wel kregen; daarmee viel nog makkelijker op te maken of een gpu nog enigszins kon presteren zoals zijn desktop-tegenhanger of juist niet. Wel verplicht Nvidia de notitie van de specifieke Max-Q-functies die de gpu heeft, zoals Dynamic Boost 2.0, WhisperMode 2.0 en Resizable Bar. Volgens Nvidia is de reden dat Max-Q niet langer in de naam van de gpu staat, omdat het niet langer alleen refereert aan de tgp.

Voordat dit nieuws uitkwam, kwam ASUS zelf al over de brug met specifieke cijfers en MSI gaf ze prijs in een YouTube-video. Gigabyte is er inmiddels ook mee aan de slag gegaan.