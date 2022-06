Myanmar blokkeert sociale media en land heeft internet-black-outs - update

Myanmar heeft te maken met flinke onderbrekingen van zijn internetverbinding met de rest van de wereld. Volgens NetBlocks viel op zaterdagochtend de connectiviteit van het land terug tot 16 procent van wat gebruikelijk is. Ook laat de regering sociale media blokkeren.

De black-outs worden gemeld door NetBlocks, een organisatie die opkomt voor internetvrijheid. Begin deze maand daalde de connectiviteit van 100 procent naar rond de vijftig procent van wat gebruikelijk is, maar daarna krabbelde dat niveau weer op. NetBlocks stelde bij de constatering van de eerste dip dat 'het verstoringspatroon duidt op een centraal uitgegeven black-out-bevel'.

Wat echter wel duidelijk is, is dat de nieuwe regering van Myanmar, geïnstalleerd na de militaire coup van 1 februari, sociale media laat blokkeren. Dat begon met Facebook, enkele dagen geleden, en nu is ook het bevel afgegeven om Twitter en Instagram te blokkeren. Daarmee trad de Noorse telco Telenor naar buiten, die in het land opereert. Op Twitter en bijvoorbeeld de Myanmar-subreddit wordt veel gepost over de blokkades, black-outs en de protesten tegen het nieuwe regime.

Update, 23:14: observaties NetBlocks over mogelijke oorsprong black-outs toegevoegd.

Update, Zondag: de connectiviteit in het land krabbelt volgens NetBlocks weer terug, maar volgens de organisatie is het onduidelijk of dat aanhoudt en zijn sociale media onverminderd geblokkeerd.