YouTube blokkeert kanalen van nieuwe militaire regering Myanmar

YouTube heeft meerdere kanalen die toebehoren aan het leger van Myanmar, van zijn platform verbannen. Het leger pleegde een staatsgreep op 1 februari en bestrijdt sindsdien burgerprotesten met geweld. Ook wordt iedere nacht het internet afgesloten.

YouTube stelt tegenover Reuters dat het 'een aantal kanalen' heeft geblokkeerd die allemaal toebehoren aan het defensie-apparaat van Myanmar. Het gaat in ieder geval om Myanma Radio and Television, Myawaddy Media, MWD Variety and MWD Myanmar. De kanalen zouden 'in overtreding van YouTube-richtlijnen en toepasselijke wetgeving' zijn. In december had YouTube ook al 34 kanalen verwijderd die hadden gepoogd de verkiezingen van november in het land te beïnvloeden.

YouTube is niet de enige die actie onderneemt tegen de coupplegers. Facebook heeft op 21 februari de Tatmadaw True News Information Team Page van zijn platform verwijderd. Dat is de officiële Facebook-nieuwspagina van het leger van Myanmar. Dat deed het vanwege 'herhaalde schendingen van Facebooks gemeenschapsnormen die het aanzetten tot geweld en het coördineren van schade verbieden'. In reactie daarop is heel Facebook geblokkeerd in het land, wat ook het coördineren van protesten belemmert.

Naast een blokkade op Facebook zijn ook Twitter, Instagram en Wikipedia in het land geblokkeerd. Daarnaast valt iedere nacht de internetconnectiviteit in het land terug tot ongeveer 15 procent van wat gebruikelijk is voor het land. Dat gebeurt nu bijna drie weken lang. Intussen bestrijd de nieuwe regering de protesten ook op straat. Afgelopen woensdag meldde de Verenigde Naties dat er op een dag 38 doden gevallen waren bij demonstraties.