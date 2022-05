YouTube test het tonen van getimede reacties tijdens kijken van video

YouTube test een andere weergave van de reacties onder video's. Met 'Timed Beta' kunnen gebruikers tijdens het kijken van een YouTube-video de reacties zien die aan momenten binnen de video gekoppeld zijn.

De optie verschijnt als een derde optie bij de knop om reacties te sorteren, naast 'Top comments' en 'Newest first'. Gebruikers zien dan de reacties die via een timestamp naar een specifiek punt van een video refereren tevoorschijn komen, als dat specifieke punt in de video is bereikt. Daarmee lijkt de Timed Beta-weergave vermoedelijk op de live chat replay van YouTube-video's die live zijn verschenen, of op hoe SoundCloud omgaat met reacties.

De functie is een van YouTubes experimentele testfuncties en is sinds donderdag zichtbaar voor 'een kleine groep gebruikers'. Het bedrijf zegt de functie mogelijk naar meer gebruikers te brengen, afhankelijk van de feedback. Google heeft geen afbeelding van de functie gedeeld.