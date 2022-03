YouTube biedt gratis tv-shows met reclame aan in de VS

YouTube heeft in de Verenigde Staten ruim 4000 afleveringen van televisieshows als Hell's Kitchen en Midsomer Murders online gezet. De afleveringen zijn gratis te bekijken, maar er worden wel reclames getoond tijdens de video's.

YouTube kondigt de introductie van de televisieprogramma's op zijn platform aan in een blog en de afleveringen zijn ook per direct beschikbaar gesteld. De shows zijn vooralsnog alleen te bekijken in de VS. Als je vanuit Nederland naar de televisieshows wilt gaan, krijg je een lege pagina. Op zijn blog heeft YouTube niets bekendgemaakt over het beschikbaar stellen van televisieshows in andere landen.

Naast de tientallen series die YouTube nu online heeft staan, voegt het platform 1500 films toe aan zijn aanbod. Alles kan gratis gestreamd worden, al worden er dus wel advertenties getoond. YouTube schrijft dat het 'elke week tot wel 100 nieuwe titels' wil toevoegen aan het aanbod.

YouTube lijkt hiermee direct de concurrentie aan te gaan met streamingdiensten. Het verdienmodel lijkt op dat van Roku en Plex, waar je ook al gratis programma's kunt streamen met reclame. Deze advertenties kun je afkopen door een abonnement op YouTube Premium te nemen, waarmee de dienst meer op Netflix en Disney+ gaat lijken.