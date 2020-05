YouTube toont in test internetzoekresultaten bij video's in Android-app

YouTube houdt een test met de integratie van de Google-zoekmachine voor internet in zijn Android-app. In de test toont de videodienst zoekresultaten van internet tussen de lijst video's die met een zoekactie zijn gevonden.

In een screenshot op Reddit is te zien hoe YouTube het internetzoekresultaat in zijn Android-app weergeeft. Het gaat om het topresultaat van de Google-zoekmachine op de zoekterm, met de optie om met Google verder te zoeken op die term. Het item wordt vermeld onder de aanduiding 'Result from the web' en er is een menu met drie puntjes voor meer opties, wellicht met de keuze om dit soort resultaten van internet niet meer te tonen.

Zoals AndroidPolice constateert, wordt de functie niet genoemd in de lijst tests en experimenten die YouTube bijhoudt. Het is dan ook niet bekend wanneer de test met integratie van de Google-zoekmachine is gestart. Evenmin is duidelijk op welke schaal Google de YouTube-functie test en of deze op termijn breed beschikbaar komt.