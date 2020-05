Nieuwe Motorola razr komt in september uit en krijgt waarschijnlijk 5g

Er komt een opvolger van de Motorola razr-klaptelefoon. In september komt er volgens Lenovo-topman Thibault Dousson 'een compleet nieuwe razr' uit. Hij geeft geen details, maar er zijn geruchten dat de telefoon een Snapdragon 765-soc en 5g krijgt.

Thibault Dousson, de Zuid-Afrikaanse topman van Motorola-moederbedrijf Lenovo, deed zijn aankondiging in de Reframed Tech-podcast. Veel meer details over de telefoon geeft hij niet.

Tegelijkertijd sprak XDA Developers met een bron die meer zegt te weten over de telefoon. Die zou onder andere een Snapdragon 765-processor krijgen. Die soc ondersteunt 5g, dus is het aannemelijk dat dat in de telefoon zit. De bron zegt ook dat de telefoon een grotere accu heeft dan het vorige model. In de nieuwe Razr zou de accu een capaciteit hebben van 2845mAh, ten opzichte van 2510mAh in het vorige model.

XDA's bron heeft ook informatie over de camera van het toestel. Die krijgt een resolutie van 48 megapixel, met aan de voorkant 20 megapixel. Ook zou het apparaat 8GB werk- en 256GB opslaggeheugen hebben, beide een verbetering ten opzichte van het vorige model.

De Motorola razr kwam eerder dit jaar uit. De naam verwijst naar de klassieke vouwtelefoon van Motorola. De bron van XDA zegt niets over hoe het vouwmechanisme van de nieuwe telefoon werkt.