Lenovo kondigt event aan voor vermoedelijke aankondiging opvolger Motorola razr

Lenovo heeft een evenement aangekondigd voor volgende maand, vermoedelijk om de opvolger van de vouwbare smartphone Motorola razr te presenteren. Er gingen al langer geruchten dat die opvolger in september zou komen.

De tekst bij de uitnodiging zegt 'flip the smartphone experience once again', een duidelijke verwijzing naar de slogan 'you're going to flip', waarmee het bedrijf de eerste razr vorig jaar teasede, schrijft The Verge. Het evenement staat gepland voor woensdag 9 september. Lenovo kondigde de vorige razr in november 2019 aan.

Er gaan al maanden geruchten over de opvolger. Die zou een 6,7"-scherm hebben, groter dan het 6,2"-display van de vorige versie. De nieuwe razr zou een Qualcomm Snapdragon 765-processor met 5g-ondersteuning krijgen. De accu zou een capaciteit hebben van 2845mAh, ten opzichte van 2510mAh in het vorige model.

De camera aan de achterkant krijgt een resolutie van 48 megapixel, met aan de voorkant 20 megapixel. Ook zou het apparaat 8GB werk- en 256GB opslaggeheugen hebben, beide een verbetering ten opzichte van het vorige model. De Motorola razr kwam eerder dit jaar uit. De naam verwijst naar de klassieke vouwtelefoon van Motorola.