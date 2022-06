Bètaversie Telegram voor Android bevat ondersteuning voor videobellen

De nieuwste bètaversie van chatapp Telegram voor Android bevat onderstening voor videobellen. Het is onbekend wanneer de functie in de stabiele versie van de app zal zitten. Gebruikers kunnen nu alleen via audio bellen.

Telegram hintte vorige maand al op de komst van videobellen via de app en nu vond Android Police ondersteuning voor de functie in de bètaversie die via App Center te downloaden is. Er is ook ondersteuning voor picture-in-picture, maar ondersteuning voor bellen met meerdere mensen tegelijk is er niet in de huidige versie.

De knop voor videobellen staat rechtsboven in het menu, vlak onder de knop voor bellen. De bètaversie draait op een telefoon naast de reguliere versie en updatet zichzelf niet; gebruikers moeten handmatig apk-bestanden downloaden en installeren. Telegrams grootste concurrent, WhatsApp, ondersteunt al enige jaren videobellen.