WhatsApp introduceert bewegende stickers

Chatapp WhatsApp voegt bewegende stickers toe aan zijn applicatie. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Ook komt er een functie om contacten te delen via qr-codes en krijgt WhatsApp Desktop een donkere modus.

De bewegende stickers zijn een aanvulling op de statische stickers die al beschikbaar waren, zegt WhatsApp. De functie moet in de komende weken beschikbaar zijn in de app met een door WhatsApp gemaakt stickerpack. De functie zit al in de bèta van WhatsApp.

Het wordt bovendien mogelijk om contactgegevens te delen met een qr-code, die door andere gebruikers te scannen is. Daarnaast voegt WhatsApp, een dochterbedrijf van Facebook, een donkere modus toe aan desktopapplicatie WhatsApp Desktop.

Bovendien is het nu mogelijk om met een druk op de knop een videogesprek te starten vanuit een groepschat met maximaal acht personen en is het mogelijk de video van een enkele persoon te vergroten door er lang op te drukken. Ook is de Status-functie beschikbaar op telefoons met KaiOS. Dat was tot nu toe niet het geval.