Samsung zegt deelname aan fysieke IFA-beurs af en houdt eigen digitale evenement

Samsung heeft zijn deelname aan de fysieke IFA-elektronicabeurs in Berlijn afgezegd en houdt in plaats daarvan een digitaal evenement begin september. De IFA is de eerste grote techbeurs die weer een fysiek evenement is sinds de uitbraak van het coronavirus.

Samsung wil in de toekomst wel weer terugkeren naar IFA, zegt de fabrikant in een statement aan Techcrunch. De Zuid-Koreaanse fabrikant zal producten aankondigen tijdens een eigen digitaal evenement dat ergens begin september zal plaatsvinden. Dat kan samenvallen met de fysieke IFA-beurs, die van 3 tot en met 5 september in Berlijn wordt gehouden.

Samsung is sinds 1991 elk jaar op IFA te vinden en heeft de elektronicabeurs vaak aangegrepen voor grote aankondigingen. In het afgelopen decennium kondigde de elektronicamaker daar onder meer de eerste Galaxy Note-smartphone, het eerste Galaxy Gear-horloge en vr-headset Gear VR aan op de beurs. Ook laat de fabrikant vaak prototypes van nieuwe tv's zien op de beursvloer.

De IFA-beurs in Berlijn gaat door, maar zal niet open zijn voor publiek. In plaats daarvan is er plek voor duizend genodigden, zo liet de organisatie eerder weten.