Organisatie plant IFA-beurs als fysiek evenement in september

Elektronicabeurs IFA keert in september terug als fysiek evenement. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. IFA is een van de belangrijkste beurzen op de kalender voor de elektronicasector en ging vorig jaar beperkt door.

Het gaat dit jaar om een 'fullsize beurs', zegt de organisatie. De IFA ging vorig jaar in een beperkte versie door, waarbij veel standhouders afwezig waren en er maar beperkt bezoekers welkom waren. Dit jaar gaat het volgens de organisatie om een terugkeer naar de beurs, zoals die in 2019 voor het laatst gehouden werd.

Daarmee zou het de eerste grote elektronicabeurs zijn sinds de start van de pandemie in januari 2020. Toen was CES in Las Vegas als laatste grote beurs voor de techsector. De telecombeurs Mobile World Congress in februari 2020 ging niet door. In januari vond CES wel weer plaats, maar ook daarbij ging het om een beperkte beurs met veel afzeggingen en weinig bezoekers.

De wereldwijde situatie rond het coronavirus laat het weer toe om een grootschalige beurs te organiseren, zo zegt de organisatie. IFA vindt elk jaar plaats in de Duitse hoofdstad Berlijn. Dit jaar gaat het om de periode van 2 tot en met 6 september, zo zegt de organisatie.