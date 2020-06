Organisator MWC ontslaat 20 procent personeel door annulering beurs

GSMA, de koepelorganisator van providers die elk jaar de telecombeurs Mobile World Congress organiseert, heeft naar verluidt 20 procent van het personeel ontslagen. De ontslagen zijn nodig door het omzetgat vanwege de annulering van de beurs.

De GSMA haalt 80 procent van de inkomsten uit de beurs, meldt Bloomberg op basis van een interview. MWC was de eerste grote techbeurs die niet door ging vanwege de uitbraak van het coronavirus. Nadat eerst veel grote standhouders al hadden afgezegd, besloot GSMA anderhalve week voor de deuren zouden openen om het evenement af te gelasten.

Het gaat in totaal om 200 van de 1000 banen bij de koepelorganisatie, die ook in andere kosten aan het snijden is. De associatie heeft na MWC nog een satellietevenement in Sjanghai moeten annuleren vanwege het coronavirus en hoopt dat volgend jaar beurzen weer kunnen doorgaan. Organisatoren van andere techbeurzen bereiden zich ook weer voor op fysieke evenementen. IFA in Berlijn gaat in september door met maximaal duizend genodigden, terwijl CES in januari in Las Vegas weer een beurs zou moeten worden die naast online ook fysiek wordt gehouden.