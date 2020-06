Organisator wil fysieke CES-elektronicabeurs begin volgend jaar laten doorgaan

Organisator Consumer Technology Association is van plan om de CES-elektronicabeurs in januari volgend jaar te laten doorgaan als fysiek evenement. Wel komen er ruimere gangen en andere maatregelen om te allen tijde afstand tussen bezoekers te kunnen bewaren.

Ook is het plan dat bezoekers mondkapjes moeten dragen en zal het beleid worden om geen handen te schudden, aldus CTA. De organisator wil ook de indeling van beurshallen aanpassen om social distancing mogelijk te maken: zo komt er meer ruimte in de gangpaden en tussen stoelen bij presentaties. Daarnaast is er meer schoonmaak en overweegt CTA om een temperatuurscan bij de ingang in te voeren.

De maatregelen moeten voorkomen dat het coronavirus zich zou gaan verspreiden op de beursvloer. Omdat op een beurs tienduizenden mensen komen die bovendien vaak dicht op elkaar staan en zitten, geldt het als een plek waar een virus zich makkelijk kan verspreiden. Sinds de afgelasting van telecombeurs Mobile World Congress zijn alle grote techbeurzen afgelast vanwege de uitbraak van het virus.

Naast de fysieke versie komen er ook meer digitale presentaties en livestreams voor mensen die de beurs vanaf een andere plek willen volgen. Het is onbekend of bedrijven hun mensen in januari alweer naar grote evenementen zullen willen sturen en of de maatregelen afdoende zijn om een eventuele uitbraak te voorkomen of in te dammen. De eerstvolgende techbeurs die doorgaat staat op de kalender voor september. De IFA in Berlijn zal echter een klein evenement zijn, met omstreeks duizend genodigden.