'Samsung gaat weer Android gebruiken bij aankomende smartwatch'

Samsung werkt aan een smartwatch die niet op zijn eigen os Tizen draait, maar op Android. Dat claimt Samsung-leaker Ice Universe. Dat zou een zeer ongebruikelijke stap zijn voor de Zuid-Koreaanse techgigant.

Van de 36 verschillende Samsung-smartwatches in de Pricewatch draait er namelijk geen enkele op Android Wear en dat is al heel lang het geval. Wie terugzoekt, zal vinden dat Samsung in de eerste jaren van zijn smartwatch-productlijn al wel eerder de handen ineensloeg met Google, maar dat was in 2014. Veel meer voorbeelden van die samenwerking zijn er niet.

De claim van Ice Universe wordt niet voorzien van verdere informatie of een reden voor de stap. Mogelijk houdt het verband met de recent afgeronde overname van Fitbit door Google. Dat bedrijf is weer heel groot in fitnesstrackers, maar biedt ook volwaardige smartwatches. Wellicht dat Google, gesterkt door Fitbit, Wear OS een grote update gaat geven, wat voor Samsung reden zou kunnen zijn om terug te keren naar het besturingssysteem.