In de afgelopen jaren hebben fabrikanten naarstig gezocht naar het nut van slimme horloges voor het grote publiek. Verre van iedereen vindt een smartwatch van toegevoegde waarde en de fabrikanten lijken zich erbij te hebben neergelegd dat het een nicheproduct is voor sport- en techliefhebbers. Veel fabrikanten zijn dan ook gestopt met het maken van smartwatches. Er zijn eigenlijk maar twee toepassingen die voor sommigen de aanschaf van een smartwatch rechtvaardigen: het monitoren van het lichaam bij het sporten en het ontvangen van notificaties.

Toch kan een smartwatch meer dan dat. Zo waren we laatst in Parijs en vonden we het maar al te handig dat we al wandelend konden navigeren door af en toe op onze pols te kijken, in plaats van rond te lopen met een smartphone in de hand.

Naar aanleiding van de release van de Apple Watch Series 2, de Samsung Gear S3 en de Asus Zenwatch 3, leek het ons interessant om nog eens in de toepassingen van een smartwatch te duiken. Voor een smartphone zijn die voor iedereen wel duidelijk, maar voor een smartwatch is dat een ander verhaal. Wanneer is die in de praktijk nou echt handig? Daarbij gaan we niet in op de hardware, maar op de diverse platforms. Er is immers bijvoorbeeld een vrij brede keuze aan verschillende smartwatches voor Android Wear en wat je kiest, is erg smaakafhankelijk, maar het platform is iets wat wel enigszins kwalitatief en objectief te beoordelen is.

Hoewel de toepassingen van een smartwatch misschien beperkt zijn, is het voor degene die wel geïnteresseerd is, vooral belangrijk om te weten welk softwareplatform het beste doet wat hij van een smartwatch verlangt. Daarom hebben we watchOS, Tizen en Android Wear een tijdje naast elkaar gebruikt om te kijken welke per taak het best bevalt en wie bijvoorbeeld de handigste interface heeft ontworpen.