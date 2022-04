Samsung-telefoons van volgend jaar zijn niet compatibel met oudere smartwatches

Samsung-telefoons van volgend jaar zullen niet meer compatibel zijn met oudere Galaxy- en Gear-smartwatches. Dat staat in een bericht dat Samsung heeft verspreid. Huidige modellen blijven wel werken met de oudere horloges en fitnesstrackers.

Het gaat om modellen uit 2013 en 2014, blijkt uit de lijst uit de Samsung Members-app, die GalaxyClub online zette. Dat zijn onder meer de eerste Galaxy Gear, Gear 2, Gear 2 Neo en Gear S. Ook de fitnesstracker Gear Fit uit 2014 zal niet meer werken met telefoons die in 2021 verschijnen, zo meldt Samsung in het bericht.

Het is onbekend waarom Samsung de ondersteuning laat vallen. Ook is het onduidelijk hoeveel van de wearables nog in gebruik zijn. De Zuid-Koreaanse fabrikant maakte sindsdien een hoop nieuwere modellen, zoals de Gear S2 in 2015 en Gear S3 in 2016, gevolgd door de serie Galaxy Watch-modellen sinds die tijd. Telefoons die tot aan 2020 verschenen, zullen wel blijven werken met de oudere modellen, ook in 2021 en daarna.

Samsung begon met het uitbrengen van smartwatches als accessoires voor telefoons in 2013. Daarvoor werkte het eerder wel aan horloges die zelfstandig als telefoon konden functioneren, zoals de S9110 uit 2009.

