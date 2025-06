Gerucht: Samsung brengt Galaxy Fit3 volgend voorjaar uit

Samsung zou zijn Galaxy Fit3-fitnesstracker volgend voorjaar willen uitbrengen, zo meldt een Aziatische nieuwssite. Eerder kwamen al renders naar buiten van het apparaat.

De prijs zou ongeveer het dubbele zijn van zijn voorganger Galaxy Fit2 uit 2020, meldt Asia Economy. Die kwam uit voor rond 50 euro, waarmee de Fit3 meer richting 100 euro zou gaan. Waar de Fit2 het uiterlijk had van een fitnessband, lijkt de Fit3 dankzij het bredere scherm meer op een smartwatch. Exacte specs zijn nog niet bekend.

Windows Report postte vorige week renders. Daarbij was onbekend of gebruikers nog steeds bandjes kunnen wisselen zoals dat met de voorganger kan. De Fit2 is een tracker met onder meer hartslagmeter, slaaptracking en integratie met Samsung Health.

Samsung zal medio januari zijn Galaxy S24-telefoons presenteren, maar volgens Asia Economy is dat niet het moment voor de Fit3. In het voorjaar toont Samsung doorgaans midrange-telefoons, zoals de A54 en A34 in maart. Door de lagere prijs ten opzichte van zijn smartwatches zou een tracker bij die presentatie passen, omdat het daarbij gaat om midrange-telefoons.