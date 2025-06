Meta: niet apps, maar appstores moeten leeftijd kinderen controleren

Meta wil dat Amerikaanse staten wetsvoorstellen wijzigen die het bedrijf verplichten om de leeftijd van minderjarige gebruikers te checken. In plaats van apps individueel de leeftijd van gebruikers laten controleren, zou dat moeten gebeuren in appstores en bij de set-up van de telefoon.

Meta claimt dat dankzij de wetgeving ouders bij hun tieners telkens toestemming moeten geven bij het in gebruik nemen van apps. Die wetten verschillen per staat, maar zijn erop gemaakt dat tieners toestemming van ouders moeten hebben om apps te gaan gebruiken. Dat is nu niet wettelijk verplicht.

Het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp wil dat downloadwinkels die controleplicht gaan uitvoeren. Die kunnen ouders inseinen dat hun tiener een app wil installeren, waarna de ouders toestemming geven. Het verifiëren van de leeftijd kan eenmalig bij de set-up van de telefoon, zegt Meta, zodat apps dat niet individueel hoeven te doen.

Als de wetten zouden veranderen zoals Meta wil, hoeft het bedrijf niets te doen om te voldoen aan de wetten. De dominante downloadwinkels op iOS en Android zijn in handen van Apple en Google. Utah was eerder dit jaar de eerste staat die zulke regels invoerde. Meer staten werken aan soortgelijke wetgeving.