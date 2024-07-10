Meta laat kinderen van 10 tot 12 chatten in VR met goedgekeurde contacten

Meta gaat kinderen van 10 tot 12 jaar oud met anderen laten chatten in VR, maar alleen met toestemming van hun ouders. De ouders kunnen specifieke personen selecteren waarmee hun kinderen mogen interacteren in virtual reality. Het is dan niet mogelijk om met anderen te chatten.

Meta kondigt de wijziging in zijn leeftijdsbeleid aan in een blogpost. Het bedrijf introduceerde vorig jaar al Meta-accounts voor 10- tot 12-jarigen, die volledig beheerd worden door hun ouders. Tot op heden was het echter niet mogelijk voor kinderen van die leeftijd om online te interacteren met andere VR-gebruikers. Binnenkort wordt dat wel mogelijk, met de genoemde beperkingen.

Ouders kunnen op het beheerde account van hun kind goedgekeurde contacten toevoegen. Het wordt ook mogelijk voor kinderen om een verzoek in te dienen om een contact toe te voegen, maar de ouders moeten die goedkeuren. Als twee kinderen van 10 tot 12 jaar elkaar willen toevoegen als goedgekeurd contact, dan moeten de ouders van beide kinderen daar toestemming voor geven.

Vervolgens kan hun kind met die persoon chatten en bellen met dat contact, door 'bepaalde multiplayerruimtes' bewegen en 'ervaringen delen met hun vrienden en familie', zo luidt de blogpost. Op de kinderaccounts worden verder geen advertenties weergegeven en worden alleen apps en games aangeraden die passen bij de leeftijd van de kinderen.