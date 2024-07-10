Meta laat kinderen van 10 tot 12 chatten in VR met goedgekeurde contacten

Meta gaat kinderen van 10 tot 12 jaar oud met anderen laten chatten in VR, maar alleen met toestemming van hun ouders. De ouders kunnen specifieke personen selecteren waarmee hun kinderen mogen interacteren in virtual reality. Het is dan niet mogelijk om met anderen te chatten.

Meta kondigt de wijziging in zijn leeftijdsbeleid aan in een blogpost. Het bedrijf introduceerde vorig jaar al Meta-accounts voor 10- tot 12-jarigen, die volledig beheerd worden door hun ouders. Tot op heden was het echter niet mogelijk voor kinderen van die leeftijd om online te interacteren met andere VR-gebruikers. Binnenkort wordt dat wel mogelijk, met de genoemde beperkingen.

Ouders kunnen op het beheerde account van hun kind goedgekeurde contacten toevoegen. Het wordt ook mogelijk voor kinderen om een verzoek in te dienen om een contact toe te voegen, maar de ouders moeten die goedkeuren. Als twee kinderen van 10 tot 12 jaar elkaar willen toevoegen als goedgekeurd contact, dan moeten de ouders van beide kinderen daar toestemming voor geven.

Vervolgens kan hun kind met die persoon chatten en bellen met dat contact, door 'bepaalde multiplayerruimtes' bewegen en 'ervaringen delen met hun vrienden en familie', zo luidt de blogpost. Op de kinderaccounts worden verder geen advertenties weergegeven en worden alleen apps en games aangeraden die passen bij de leeftijd van de kinderen.

Meta VR-contacten voor kinderen

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 10-07-2024 20:21 40

10-07-2024 • 20:21

40

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Reacties (40)

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Triblade_8472 10 juli 2024 20:28
Maar hoeveel kinderen doen dit? Ik heb nou niet bepaald het idee dat de Metaverse VR zoveel mensen trekt. Laat staan kinderen. Het lijkt bijna wel of ze dit soort acties doen om de buitenwereld te laten denken dat het vreselijk actief gebruikt wordt.

Weet iemand of er onderzoek is gedaan naar het gebruik van VR en/of lenzen met schermpjes dicht bij ogen van jonge(re) kinderen?
jerisson @Triblade_847210 juli 2024 23:28
Weet iemand of er onderzoek is gedaan naar het gebruik van VR en/of lenzen met schermpjes dicht bij ogen van jonge(re) kinderen?
VR brillen vallen onder de categorie 3D-displays. In Frankrijk werd (wordt?) 3D technologie sterk afgeraden voor kinderen onder de 6 jaar (hun visueel systeem is nog volop in ontwikkeling) en werd het voor kinderen tot 13 aangeraden om het gebruik beperkt te houden. https://www.anses.fr/en/c...-age-six-use-moderation-0

Voor VR brillen dacht ik dat er in de handleiding vaak ook staat dat kinderen onder de 13 het niet mogen gebruiken. Gezien het artikel gok ik dat dit niet bij de meta brillen vermeld wordt.

Een reden waarom het afgeraden wordt heeft te maken met het vergence-accomodation conflict bij 3D tech: de ogen staan gefocust (accomodation) op de afstand van het scherm (eventueel bijgesteld dmv de lens bij bvb VR), maar de ogen staan gericht op de afstand van het virtuele object (convergeren op het object). Je hersennen krijgen dus info over 2 verschillende afstanden binnen, terwijl die in een normale ervaring hetzelfde moeten zijn. Sommige mensen krijgen hoofdpijn, andere worden moe, misselijk of duizelig. Maar kinderen hun visueel systeem is nog aan het leren, dus wat voor impact heeft dat.

Er is wel onderzoek gedaan op de effecten op korte termijn gebruik van 3D-technologie: daaruit blijkt geen negatieve impact voor de kinderen. Mogelijks omdat de hersennen niet genoeg tijd hebben om zich hierop aan te passen?

Voor (veelvuldig) gebruik op lange termijn zijn er zover ik weet geen onderzoeken gedaan.

Ik kan me wel inbeelden dat als je als kind 8u per dag VR doet over een langere termijn dat je hersennen zoiets hebben van "focusafstand is waardeloos, negeer dat maar". Dat is dan ook een dieptecue die ook niet meer gebruikt wordt als je de echte wereld observeert. Laatste keer dat ik ernaar zocht - enkele jaren geleden ondertussen - nam men ook aan dat focusafstand gebruikt wordt om de richting aan te passen en omgekeerd. Dus daar gaat dan mogelijk ook iets mis beginnen gaan. Maar goed, dit zijn slechts aannames.
PjotrX @jerisson11 juli 2024 09:14
Oculus had vroeger een minimumleeftijd van 13 jaar. Dat is nu teruggegaan naar 10 jaar. De reden die jij zegt waren altijd aangekaart als reden maar eigenlijk is er te weinig data hierover (de artikel uit 2014 die je linkte zegt dit ook) want kinderen komen pas sinds kort in aanraking met VR. Andere redenen die aangekaart werden is dat de oogafstand niet kort genoeg was voor kinderen (dat betekend dat je scheel moet kijken voor om 3d objecten van ove de 20 meter afstand niet dubbel te zien) en dat de headsets te zwaar waren om lang te dragen.
Voor bedrijven als meta was alleen de onduidelijk al genoeg om het af te raden, gewoon om de potentiële class action suits tegen te gaan. Waarschijnlijk is er nu meer data dat Meta de minimum leeftijd naar 10 jaar durft te verlagen.
Andere redenen om de leeftijd hoger te houden was omdat Meta nog niet hun store zo op orde had om kinderen tegen bepaalde content te beschermer. Denk hieraan aan parental controls en goede leeftijdrestricties per app/game. Dit kan ook tot rechtszaken leiden. De feature die in deze artikel genoemd wordt past hier ook onder.
vpm @Triblade_847210 juli 2024 20:29
Zover ik video's van willekeurige YouTubers heb gezien, is dat juist het gros van de gebruikers.
Xander.M @vpm12 juli 2024 09:54
Jup en een van de redenen dat ik al een tijd niks meer online speel in VR.
Rec room was bedoeld voor volwassenen om dan te "voelen" of je weer op school zat. Maar nu is 99% van de playerbase rond de 12 of lager.

Sta je dan met 3 andere vrienden in de mid 30 op een VR basis school met allemaal kinderen om je heen. Toen een meisje begon te flirten met 1 van ons wisten we niet hoe snel we de stekker er uit moesten trekken.
Nol_NL @Triblade_847211 juli 2024 01:54
Het zijn er misschien meer dan je denkt. Die Quest 2 kost niet heel veel geld meer. Mijn zoon zit in groep 8 en alleen in zijn klas zijn er al 5 a 6 kinderen met een VR bril. Population One, basketbal, Rolblox en Gorilla Tag zijn redelijk populair onder de jeugdigen begreep ik.
fuse.core @Triblade_847211 juli 2024 06:35
Als VR developer zie ik een categorie van games die het enorm goed doet; Gorilla-tag-likes.
Gorilla-tag is eigelijk tikkertje, iedereen is een gorilla, en je beweegt door je armen te zwaaien. Het overgrote deel van de spelers is onder 15 jaar.

Ze verdienen echt BAKKEN met geld aan cosmetics, het is echt een groot segment van spelers van het platform.
Noobie2010 @Triblade_847211 juli 2024 09:46
Dit soort acties zijn meer op dit produkt te marketen aan kinderen. Meta probeert hiermee de kinderen voor hun hele leven te beinvloeden door ze dit voor te schotelen.
Ik vind het een slecht idee, laat kinderen lekker buiten onder elkaar socializen. Dit is niet echt bevorderlijk voor hun persoonlijke ontwikkeling.
Milanobrotchen @Triblade_847211 juli 2024 12:12
Ik speel zelf veel VR (meer als 1000 uur) en er zijn echt heel veel kinderen in games zoals Onward, Pavlov VR en Tactical assault. Meestal zijn ze zo klein dat ze niet eens kunnen rennen omdat de game denkt dat ze aan het crouchen zijn.

Of ze nou in de metaverse zitten van Meta geen idee. Games? jazeker te veel denk ik.
HDoc @Triblade_847211 juli 2024 15:31
Precies de goede vraag.

Ik heb twee pubers van 13 en 15 en beiden doen niets met Meta. Ze gebruiken alleen Whatsapp want dat is handig. Gebruiken ook geen Instagram, een heel enkele keer Snapchat maar dat laatste is ook al weer van de telefoon gewist. Hebben geen inlog bij Facebook ("dat is een bibliotheek voor ouwe mensen").

Wel: Youtube (de hele dag door) en Discord en natuurlijk de Playstation 5 chat party..
Bkim 10 juli 2024 22:13
Online is per definitie onveilig met de huidige haat waar geen enkel toezicht op is. Buiten met crossfiets, bomen klimmen en eruit vallen, groepsgevoel ontwikkelen. Buiten ruzie maken, het weer goed maken zonder gelijk aangifte te doen bij politie.
Odie007 11 juli 2024 18:42
Men moet die rommel niet aan kinderen geven. Laat ze eens normaal communiceren - face 2 face - tot als ze 18j of ouder zijn. Deze digitalisering maakt mensen ziek. Mark my words.
Matt Young 10 juli 2024 20:25
Vroeger gingen we gewoon langs bij elkaar :+

Via de telefoon bellen en dan wisten je ouders ook meteen met wie je omging als zij de telefoon opnamen. Of je dat nou leuk vond of niet.
JDx @Matt Young10 juli 2024 20:28
Ha, ik had zo'n vriend die blijkbaar altijd samen met zijn ouders op de bank zat ofzo, als ik belde was het met sjaak, ja is pietje er ook? En binnen een seconde, met pietje :')

En dan inderdaad gewoon, zie je straks wel bij het grote grasveld. Meestal was je er eigenlijk gewoon al, iedereen kwam vanzelf.

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 13:52]

moonlander @Matt Young10 juli 2024 23:56
En nog veel eerder ging je naar elkaar toe en had je geen eens telefoon. Tijden veranderen, dus als dit een stap is om het wat te reguleren is het prima.
mOrPhie @Matt Young11 juli 2024 00:19
…zei de user in een reactie op een online platform. ;)
MulMonkey @Matt Young11 juli 2024 14:51
Vroeger hadden "wij" MSN Messenger. Waar iedereen direct uit school online kwam. Om je nieuwe hartjes en smileys toe te voegen aan je status. Ruzies, verliefdheid en afspreken met elkaar. En met de opkomst van mobieltjes SMS bundels van aanbieders. Smsjes voor "maar" €0,09 per smsje of nog goedkoper. In plaats van € 0,20-0,25 die het eerst was.

Het is wel gewoon de moderne tijd dat communicatiemiddelen veranderen. Het levert ook zeker problemen op, maar nog verder terug naar briefjes schrijven in de klas om af te spreken met iemand is denk ik voor de iets oudere jeugd echt wel over.
lenwar
10 juli 2024 20:31
Ik zie dit wel als een positief is. Los van het feit dat Meta een verwerpelijk bedrijf is, vind ik dit concept goed.

Op deze manier kun je je kinderen op een relatief veilige manier in contact laten komen met ‘online contact’, en je kunt als ouder/verzorger een oogje in het zeil houden.

Nou interesseert het me niet zo veel dat het om de VR-gimmick gaat, maar het online-contact in z’n algemeen dus.
fenrirs @lenwar10 juli 2024 20:48
Nou laatst 3 jochies (11-13) in het zwembad:”lekker joh, ff geen appjes van pa en ma. Oh ja m’n telefoon was leeg :o , vooral onderweg van zwembad naar huis, langs de snackbar uiteraard. :+

Ff serieus, die gasten weten allang hoe ze aan al dat ouderlijk toezicht moeten ontkomen.

Deed je zelf vroeger ws ook als het laatste lesuur uitviel, maar ff niet thuis vertelde dat je met je vrienden de stad in was

[Reactie gewijzigd door fenrirs op 22 juli 2024 13:52]

HDoc @fenrirs11 juli 2024 15:39
Het was eerder:
Pas als pappa of mamma 3x bellen opnemen "Oh mijn telefoon stond op stil" |:(
Appjes krijgen geen blauwe vinkjes "Dat kan je ook gewoon uitzetten hoor.." |:(

Het is nu:
Pi-hole werkt niet want je kan ook gewoon in je computer de DNS server aanpassen of even een VPN installeren |:(

..en dan moet'ie nog 14 worden
tw_gotcha @lenwar10 juli 2024 21:50
relatief veilig? behalve dan dat ik me als 62 jarige vent voordoe als kind van 12 |:(
wat is er onveilig aan voetballen in het park

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 22 juli 2024 13:52]

lenwar
@tw_gotcha10 juli 2024 22:23
Als je het artikel hebt gelezen, lees je dat de ouders de contacten whitelisten. Dan is het uiteraard nog steeds mogelijk dat de ouders zich vergissen natuurlijk, maar het biedt wel een stuk meer controle, waarmee je ze dus ook meer ‘praktijkervaring’ kan geven voor wanneer ze volledig zelfstandig met social media aan de slag gaan.

En er is niets mis met voetballen in het park. Maar ik snap niet zo goed wat dit met dit artikel te maken heeft.
Cosimo 10 juli 2024 22:22
Ouders zouden zich zelf met hun kinderen bezig moeten houden en kinderen met kinderen moeten laten spelen.
Wat voor een jeugd wordt er gecreëerd op deze manier?
Some12 @Cosimo11 juli 2024 05:36
Kinderen callibreren hun brein door middel van emotionele interactie (indien attached) aan (al dan niet volledig) ontwikkelde ouderlijke rolmodellen.

Als de verzorger(s) niet volledig goed ontwikkeld zijn krijgen kinderen dus problemen. (Erfelijkheid) Buiten dat als kinderen die attachment niet eens maken door emotionele pijn te verlichten door dopamine-apparaten (schermen, smartphones) te gaan gebruiken, kunnen ze zaken als autisme/ADHD-problematiek ontwikkelen. (Geen endorfine door binding met mensen, waardoor ze aanleren zichzelf te onopletten/concentratieproblemen te ontwikkelen)

Indien kinderen door bovenstaande hun attachment gaan verwerpen met ouderlijke rolmodelllen, gezien die niet voldoende aanwezig is, kunnen ze terugvallen op attachment met onvolledig ontwikkelde leeftijdsgenoten, met alle gevolgen van dien.
kuurtjes @Some1211 juli 2024 10:27
Niet vergeten dat er een groot deel van de jeugd attacheert via algoritmes die alleen tonen wat ze willen zien.
MadEgg @Cosimo10 juli 2024 23:17
Want als je dit mag doen doe je niets anders meer?

Ik ben geen fan van Meta verder, maar hier is weinig op aan te merken. Mijn kinderen spelen graag met kinderen maar ook graag Beat Saber in VR. VRChat niet (gelukkig) maar de halve wereld zit op social media dus tegenhouden doe je het toch niet.
Kiswum 11 juli 2024 12:07
Ik heb even gekeken naar het aanmeldproces voor kinderen.
Je moet zelf een Meta account hebben en daaraan koppel je een kind account.
Om een kind te koppelen moet je Meta toegang geven tot je creditcard en hier ben ik even gestopt, want die gegevens ga ik niet voor deze test verspreiden.
Voor ouders en voogden

We moeten bevestigen dat je een ouder of voogd bent

We moeten een betalingsmethode verifiëren om te verifiëren dat een volwassene het account van dit kind instelt.
  • Er wordt € 0,92 gefactureerd via je kaart. Dit bedrag wordt binnen 5-7 werkdagen terugbetaald.
  • Je kaart wordt uitsluitend gebruikt voor verificatiedoeleinden, tenzij je er bij de volgende stap voor kiest deze op te slaan voor aankopen in de Meta Quest Store.
  • Je kind heeft geen toegang tot je kaart en kan geen aankopen doen zonder jouw goedkeuring.
Stel dat ik dit wil instellen voor mijn kind van 10 jaar en je bent eerlijk over de leeftijd van je kind....
Waar kun je dan een e-mail adres aanmaken voor een kind van 10? Over het algemeeen moet je minimaal 13 jaar zijn om dat aan te maken. Als je dan toch altijd eerlijk wil zijn over de leeftijd, dan kun je momenteel ook geen Whatsapp account of Google Play store account aanmaken.

Fijn al die regels, maar naar mijn idee is dat vooral voor de sier. Uiteindelijk moet je 9/10 keer liegen om gebruik te kunnen maken van een dienst.
Om bij pakket B te komen, moet je eerst via pakket A toegang krijgen en dat is pas te krijgen vanaf leeftijd Y.

p.s. dit soort diensten zal ik niet snel activeren voor mijn kinderen. Het bovenstaande verhaal heeft betrekking over alle diensten die maatschappijen inzetten voor kinderen, maar die niet volledig zijn doordacht.

Edit: Ik bedenk me net dat je ook gebruik kunt maken van een eigen hostingprovider en daaraan een e-mail adres koppelen voor je kind 8)7

[Reactie gewijzigd door Kiswum op 22 juli 2024 13:52]

miknic 10 juli 2024 22:07
Met 10-12 was ik vroeger hutten aan het bouwen, oorlogje spelen in het bos, zwemmen etc. etc.
miknic @MadEgg10 juli 2024 23:34
Valt me op tegenwoordig veel op dat er om punten gevraagd word hier op Tweakers...
MadEgg @miknic10 juli 2024 23:45
Als je reageert onder een nieuwsbericht is het wel de bedoeling dat je een punt maakt ja :) Het was natuurlijk een prachtige anekdote over je jeugd, daar heb ik die van mij dan maar aan toegevoegd. Beide zijn niet erg gerelateerd aan het nieuwsbericht.
miknic @MadEgg11 juli 2024 08:52
Vind het van wel. Tegenwoordig is met de kop naar beneden hangen starend naar een mobieltje de nr. 1 prioriteit van kinderen. Maar als je zegt ga eens wat anders doen, dan hoor je veel het antwoord. Ik weet niets te doen, ik kan niets verzinnen om te doen. Creativiteit is ver te zoeken tegenwoordig. Onze kinderen houden we het liefst zo lang mogelijk weg van dit soort meuk, zodat ze blijven ontdekken in de wereld buiten mobieltjes en vooral chats.
SirBlade @miknic11 juli 2024 10:25
Hoe is dat anders dan met mijn kop naar beneden hangen starend naar een boek? Dat is namelijk hoe ik het grootste deel van mijn jeugd heb doorgebracht. Meestal in mijn eigen kamer, en als ik door mijn ouders gedwongen werd naar buiten te gaan ging ik lekker naar de bieb. Ik was net zo verslaafd aan lezen als mensen nu aan social media zijn.
miknic @SirBlade11 juli 2024 13:48
Toch denk ik dat je met boeken lezen je fantasie en creativiteit juist vergroot. Avonturen van je helden en hoe zij problemen oplossen etc. Met Youtube shorts en chats leer je precies 0,0. Ja hoe je een zombie word.
ASx2608 @miknic11 juli 2024 10:32
En de schuld krijgen de kinderen, terwijl hun ouders ook gewoon urenlang tv zitten te kijken, te bellen met familie, snapchatten etc.

Als je kinderen wilt aansmeren, dan moet je ook de grootste boosdoener opmerken, dat zijn altijd de ouders. Ouders zeggen wel altijd dat ze weinig op de telefoon zitten, maar als je de schermtijd bekijkt, is het niet waar.


Ja vroeger was buitenspelen nog erg leuk, maar ik vond het nooit leuk om het alleen te spelen. Vrienden woonden in andere wijken.

Kortom, kinderen leren van hun omgeving dus vaak ook volwassenen. Ik weet namelijk dat ik mijn broertje subtiel een gewoonte heb laten leren.
miknic @ASx260811 juli 2024 13:46
Tuurlijk is het de schuld van de ouders, het begint al bij zo klein mogelijk. Hier een tablet met een filmpje, dan zijn ze maar ff stil. Want papa en mama hebben net een lange werkdag erop zitten. Niet wetende of niet boeiend dat het een verslaafde werking heeft op onontwikkelde breintjes.
DrBackBeat @miknic11 juli 2024 11:42
Ik zal niet beweren dat de impact van technologie en sociale media en smartphones etc. geen impact hebben, dat hebben ze bewezen wel. Het met het hoofd naar beneden hangen en kinderen die zeggen dat ze zich vervelen is daar totaal geen goed voorbeeld van, want ik was ook een hangende plaat met die zinsnede en had chronische nekpijn van het de hele dag lezen van boeken.
ASx2608 @DrBackBeat11 juli 2024 16:54
Ik was ook ooit een boekenwurm, maar door de laatste jaren is het lezen van boeken zeer saai geworden. Niet omdat sociale media en andere zaken spelen, maar de school waar ik op zit, haalt al het plezier van lezen eruit, door je te forceren te lezen. Ik lees graag, maar heb nu een heel andere genre gevonden die je eigenlijk officieel geen boeken mogen geworden. Ik lees graag manga’s en strips.
iqcgubon @MadEgg10 juli 2024 23:12
Dat jullie beiden een toffe hobby hadden?

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