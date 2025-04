Meta pauzeert gebruik van generatieve AI in Brazilië

Meta stopt tijdelijk met zijn tools voor generatieve AI in Brazilië. De overheid van het land heeft bezwaren bij het nieuwe privacybeleid van Meta rondom persoonlijke gegevens en kunstmatige intelligentie.

De Braziliaanse privacytoezichthouder ANPD schortte in juni de geldigheid van het nieuwe privacybeleid van Meta rondom het gebruik van persoonlijke data om generatieve AI te trainen al op, schrijft schrijft persbureau Reuters. Volgens de waakhond moet de techgigant het deel over het verwerken van persoonlijke data voor het trainen van generatieve AI weglaten.

Meta heeft nu besloten om zijn tools tijdelijk terug te trekken uit het land, terwijl het met de ANPD overlegt over hoe het de twijfels over generatieve AI kan wegnemen. Hoelang de tools niet gebruikt kunnen worden in Brazilië, is niet bekendgemaakt.

Ook in de Europese Unie klinkt kritiek op de plannen van Meta. Het bedrijf kondigde in mei aan dat het zijn AI-systemen ook op data van Europeaanse gebruikers wil gaan trainen. De Ierse privacytoezichthouder DPC had daar echter kritiek op. Meta besloot daarop zijn plannen te pauzeren.