WhatsApp wil AI-chatbot vragen over foto’s kunnen laten beantwoorden

WhatsApp test enkele nieuwe functies voor zijn MetaAI-assistent. De AI-chatbot zou de mogelijkheid krijgen om vragen over foto’s te beantwoorden en foto's kunnen aanpassen op basis van prompts van de gebruiker. Het is niet duidelijk of de functie er ooit zal komen.

WABetaInfo ontdekte de nieuwe functies in een nieuwe bètaversie van WhatsApp voor Android. Uit de ontdekte screenshots blijkt ook dat foto’s die door MetaAI worden verwerkt, naar Meta worden verstuurd om geanalyseerd te worden. Deze foto’s zouden ook opnieuw verwijderd kunnen worden.

WhatsApp-bèta met nieuwe functie MetaAI
WhatsApp-bèta met nieuwe functie MetaAI

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 08-07-2024 15:16 49

08-07-2024 • 15:16

49

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Reacties (49)

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Luchtbakker 8 juli 2024 15:22
Wat ik eerlijk gezegd niet snap, is dat dit ai tooltje meta waarschijnlijk gigatisch veel geld kost, terwijl de winst op Whatsapp al nihil is?
Vaatdoek82 @Luchtbakker8 juli 2024 15:26
Maar het levert wel flink wat data op ;)
Llopigat
@Vaatdoek828 juli 2024 18:22
Yep. Want die gerenommeerde end to end encryptie van whatsapp geldt hier natuurlijk niet mee en er zijn ongetwijfeld veel kleine lettertjes van toepassing. Zo'n AI gaat heel veel over jouw interesses leren (en kan getrained worden)

Bovendien is momenteel echt alles met AI er op totale cocaine voor gesjeesde beleggers. Die snuiven er echt alles van op en geven er grif geld voor. Dus dit betaalt zichzelf gewoon (nouja de investeerder betaalt). Aan ideeen waar je als IT'er spontaan van gaat facepalmen worden gewoon miljarden toegesmeten.

Voorbeeldje: Dit bedrijf is met 1 miljard dollar gewaardeerd: https://character.ai , een bedrijf dat bekende personen simuleert met generieke AI chatbot. Inclusief soms zelfs hun stem. Buiten dat het er geen fuck van bakt omdat het niet meer 'weet' dan wat basale feitjes van die mensen is het ongetwijfeld ook ongelofelijk illegaal, zie het hele gebeuren rondom Scarlett Johannsen en OpenAI. Maargoed who cares wat tegen de tijd dat de rechtszaak dient hebben de eigenaars al miljarden binnen en dit zitten ergens op hun prive eilandje.

Het is echt peak hype momenteel, de gebakken lucht machines zijn weer druk aan het bakken. 4 jaar geleden was "Nu met blockchain!!!!" een garantie op eindeloze investering. Toen was het "Nu met metaverse 8) !!!!". En nu is het dus "Nu met AI!!!"

Ik vind het jammer om aan te zien. Want ik ben fan van metaverse en in zekere mate ook van AI. Er zijn zeker nuttige inzetgebieden voor deze dingen. Maar de verwachtingen van zo'n hype zijn zo hooggespannen dat het niet anders kan dat dat die bubbel straks keihard gaat knappen en iedereen denkt dat de hele techniek een flop is.

VR is bijvoorbeeld een prachtige techniek maar het is niet voor alles en iedereen geschikt. Dat heb ik ook nooit gedacht, Maar omdat de hijgerige investeerders niet hun onmiddelijke 5000% return hebben gekregen denkt iedereen nu dat het waardeloos is.

Deze fotoherkenningstechniek is bijvoorbeeld voor bijvoorbeeld blinden en slechtzienden natuurlijk goud waard. (y) Dat is duidelijk zo'n niche. Voor de rest voegt het niet zo heel veel toe om een automatische beschrijving te zien, denk ik. Misschien helpt het wel om plaatjes terug te vinden maar dan moet je ze allemaal laten scannen. En dat gaat me bij meta weer een beetje ver.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:42]

Jeffrey1908 @Vaatdoek828 juli 2024 15:32
Idd zeg maar Hallo gepersonaliseerde reclame die veel te goed op jou gedachte gaan inspelen!

AI is ook zo breed, maar in zijn algemeen word ik al een ietsiepietsie AI moe.

[Reactie gewijzigd door Jeffrey1908 op 22 juli 2024 13:42]

himlims_ @Jeffrey19088 juli 2024 16:09
Zo heb je 4K shampoo, haargel met AI en en tandpasta met blockchain… interessante dingen techniek marketing
Jeffrey1908 @himlims_8 juli 2024 16:14
Juist om zo het rijtje maar af te maken enkel 4K is nog zichtbaar maar AI is eigenlijk een verzamel naam voor talloze tools die overal maar voor gebruikt kunnen worden, ongetwijfeld ook heel handige dingen maar het is allemaal zo simpel, onder de noemer AI.
Llopigat
@Jeffrey19089 juli 2024 02:06
Ik denk dat er ook vooral heel veel dick pics doorheen zullen gaan. Ik bedoel... Kijk eens om je heen, op internet, TV, we zijn een volwassen beschaving die hele nuttige toepassingen gaat vinden. Lol, right 🤣

Zou me niet verbazen als je straks op die manier op Facebook 'biometrisch' kan inloggen want ze weten dan echt alles van je :+

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:42]

PurpleApeGaming @Llopigat9 juli 2024 11:36
:+ hoe uniek zou een eikelafdruk zijn
micla @Vaatdoek828 juli 2024 18:30
Maar het levert wel flink wat data op ;)
Tja, dat is natuurlijk het ding. Hoe lang duurt het voordat dit soort bedrijven zich realiseren dat gebruikers daar niet op zitten te wachten, en een ander er weer vandoor gaat met een nieuwe "whatsapp" die dat ( vooralsnog ) niet doet.? We hebben er inmiddels al een hoop zien opkomen, en zien ondergaan, niet in de laatste plaats door hen advertorial drift.

Don't change a winning team concept kennen ze blijkbaar niet. Het is nu dus wachten op de zoveelste opvolger..
tvtech @micla9 juli 2024 21:26
Na zoveel jaar bv als je via WA een foto gestuurd krijgt is de foto op je Apple Watch nog steeds wazig. Waarom? Laat ze dat eerst fixen ipv deze AI onzin in een chat app
Robbierut4 @Luchtbakker8 juli 2024 15:27
Ik neem aan dat je bij gebruik toestemming geeft de foto te delen. En misschien feedback geeft op de chatbot.

Dat is waardevolle data om in de toekomst betere modellen te maken en daar wel geld voor te vragen.
Luchtbakker @Robbierut48 juli 2024 15:28
Maar goed, Meta heeft een heel platform vol met honderden miljarden foto's van gebruikers. Hoeveel data willen ze nog hebben om te trainen?
mexicanburribo @Luchtbakker8 juli 2024 15:34
Meer foto's is meer beter. ;) De datahonger van dit soort partijen gaat nooit stoppen. Enige wat je ermee kunt doen is er zo ver mogelijk van wegblijven
SillieWous @mexicanburribo8 juli 2024 15:56
Enige wat je ermee kunt doen is er zo ver mogelijk van wegblijven
Je kan ook moedwillig ruis injecteren. Dus, ik zeg maar iets, een plaatje van een kip sturen en dan zeggen dat het een struisvogel is.
Dekar @SillieWous8 juli 2024 17:02
Altijd bij de tweede capcha random shit aanklikken!
sus @Dekar8 juli 2024 20:22
Ik vind de eerste capcha al irritant, een tweede nog irritanter… ga jij hier een beetje lopen roepen om daar random dingen aan te gaan klikken. Duurt het *nog* langer :+
Dekar @sus8 juli 2024 21:03
De eerste is om te bewijzen dat je geen bot bent, de tweede puur om de AI te trainen. Die capcha's gaan toch niet meer weg dus dan kan je net zo goed een beetje lol hebben :+
Vaatdoek82 @Dekar9 juli 2024 08:15
Kijk dat is nou een handige tip
Vaatdoek82 @SillieWous8 juli 2024 16:21
Stiekem is SillieWous de reden waarom Ai hallucineert :+
Llopigat
@SillieWous8 juli 2024 19:45
De huidige AI modellen leren niet van interacties met gebruikers, alleen tijdens het trainingsproces. Daar heb je geen directe invloed op.
Llopigat
@Luchtbakker9 juli 2024 02:09
Dat is wel een goed punt. Foto's op Facebook en Instagram zijn bovendien meestal al uitgebreid getagd en gecategoriseerd. Veel beter dan op WhatsApp die eigenlijk geen tagging kent.

Ik denk dat het doel hier niet zozeer training gaat zijn maar meer de gebruiker in kaart brengen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:42]

Jeffrey1908 @Llopigat9 juli 2024 06:28
Ja natuurlijk, het gaat erom jou beter te leren kennen. Ze trainen al, maar ze willen je zo goed mogelijk kunnen beïnvloeden. En als ze dan ook nog eens samenwerken met andere apps/AI toepassingen, dan kunnen ze verkoopdata van producten koppelen aan jouw interesses en dagroutines. Ze weten dan precies wanneer je uit de auto stapt na je werk en waar je thuis je interesses weer opzoekt. En dan gaan ze je pushen met dingen die je zogenaamd moet hebben!

[Reactie gewijzigd door Jeffrey1908 op 22 juli 2024 13:42]

Jeffrey1908 @Robbierut48 juli 2024 15:38
Ja en dan waarschijnlijk in abonnement vorm.
Joostk @Robbierut49 juli 2024 01:10
Ha toestemming geeft om de foto te delen.
Zal wel weer exact andersom worden, uitzettten om geen toestemming te geven voor het gebruik van mijn media.
TheDutchSmoke @Luchtbakker9 juli 2024 11:54
WhatsApp verdient heel veel geld, zoals je hier kunt zien.
In 2021 genereerde WhatsApp Business naar schatting wereldwijd ongeveer 1,2 miljard dollar aan inkomsten.
En dan hebben we het nog niet gehad over het verkopen van data :)
Luchtbakker @TheDutchSmoke9 juli 2024 12:59
Ik vindt 1.2 miljard inkomsten eerlijk gezegd nog vrij weinig. Want servers en personeel in de lucht houden voor zo'n grote dienst is niet bepaald goedkoop.
TheDutchSmoke @Luchtbakker9 juli 2024 13:26
Dat klopt, dit is alleen business en uit 2021.
Voor het hele jaar een omzet van 8.7 miljard
Revenue in 2021 for WhatsApp was $8.7 billion.
Hier komt boven op dat Whatsapp tot aan je aankopen, financiële gegevens en andere gevoelige dingen zoals locatie bijhoudt en doorstuurt naar Meta, waar ze ook nog een grote klap met geld aan verdienen en hier niet bijgerekend is.
koelpasta
@Luchtbakker8 juli 2024 15:29
Ja, dan is het toch handig dat je je gebruikers gebruikt als zowel een informatiebron alsook een tester voor je toekomstige commerciele AI?
Of dacht je dat de dingen die je in whatsapp post van jou zijn?
Wolfos @Luchtbakker8 juli 2024 16:17
Gewoon standaard big tech. Eerst doen, dan pas gaan nadenken of het ook winstgevend kan.
Caelestis @Luchtbakker8 juli 2024 16:53
Het geld hebben ze al uitgegeven en zullen het toch ergens voor moeten gebruiken.
Waarom niet gelijk gratis trainen op alle WhatsApp communicatie?
https://www.reuters.com/t...ast-next-year-2024-03-19/
Geschat 30k dollar x 350000 = 10,5 miljard
En dan hebben we het nog niet over de al bestaande AI supercomputer met 16000 a100 kaarten.
Llopigat
@Caelestis9 juli 2024 02:10
Waarom niet gelijk gratis trainen op alle WhatsApp communicatie?
Dan zullen ze eerst hun belofte moeten intrekken dat ze de berichten niet mee kunnen lezen. En als ik de technische analyses heb begrepen is dat momenteel ook zo.
Caelestis @Llopigat9 juli 2024 08:17
Welke belofte? In de eerste alinea van het nieuwsbericht staat
De AI-chatbot zou de mogelijkheid krijgen om vragen over foto’s te beantwoorden en foto's kunnen aanpassen op basis van prompts van de gebruiker.
Krijg je straks een apart tool o.i.d waar jij die prompts in kan voeren wat zogenaamd niet je chat scant? Ze hebben het toch over gebruik binnen whatsapp?
LegendaryNr14 @Luchtbakker8 juli 2024 22:55
Je betaald met je data dus of de AI echt toevoeging word waar we iets aan hebben.... voor hun in ieder geval wel want de meeste AI tools die ik tot nu toe heb gezien zijn niets meer dan rebrand van de deep state spy tools.
BlaDeKke 8 juli 2024 15:19
|:( hier wordt de wereld wel beter van ja. Al dat geld, energie, moeite en talent in een gimmick als dit, bravo.
ErikT738 @BlaDeKke8 juli 2024 15:37
Hoe is foto-editing voor leken zonder Photoshop of PC een gimmick? Dat klinkt wat mij betreft als een feature waar menig persoon gebruik van zou willen maken. Het lijkt mij in ieder geval wel tof om te hebben, alle privacy-issues even buiten beschouwing gelaten.
BlaDeKke @ErikT7388 juli 2024 21:35
Ik zie meer nadelen dan voordelen.
BHD294 8 juli 2024 15:51
Pfft, weer meer junk in WhatsApp.
Weer meer data vergaring.
Hopelijk kan je het uitzetten.
Carlos0_0
@BHD2948 juli 2024 18:19
Zoals gewoonlijk bij Whatsapp zal het niet uit kunnen, net zoals whatsapp Bellen.
Ja goed je kan je microfoon blokkeren voor whatsapp, maar goed je toestel gaat nog steeds over(verbreekt verbinding pas als je probeert op te nemen).
Op zich wel een goeie om mensen normaal te laten bellen, kan je zeggen ja sorry werkt niet bel maar normaal(Als je zo graag wil bellen).
DigitalExorcist @Carlos0_09 juli 2024 11:38
Bellen via Whatsapp is de nagel aan m'n doodskist. Het werkt niet, het lagt minstens 10 seconden, verbinding is ruk (zelfs met volle bak 5G ontvangst en alles), het is niet om áán te horen...

Mensen die bellen via Whatsapp neem ik bij voorbaat al niet op. Zoveel zijn het er gelukkig óók niet..
n00bs 8 juli 2024 17:28
LOL, op deze legitieme manier hebben ze alsnog een backdoor ingebouwd die sommige politici zo graag in chat apps met end to end encryptie zien.
dez11de @n00bs9 juli 2024 07:05
Hoe is dit een backdoor?
n00bs @dez11de9 juli 2024 10:46
Heb je het artikel (begrijpend) gelezen?

AI analyseert foto's, hiervoor wordt een bepaald model gebruikt (MetaAI) dat internet connectiviteit vereist. Jouw data (in dit geval foto's) wordt in de cloud geanalyseerd, van Meta. Gezien de verwerking extern gebeurt, staat jouw data voor een x-periode bij Meta en die x kan wel eens erg lang zijn. Overheidsdiensten hebben allang een samenwerking met Meta in geval toegang tot data dat bij Meta staat.
KirovAir 8 juli 2024 15:21
Met de zoveelste chatbot die geïntegreerd wordt in de zoveelste dienst, en met privacy- en andere bezwaren in het achterhoofd, kan ik maar één ding concluderen: ik word privacybewuster óf oud.
Kunnen we alsjeblieft 10 jaar terug in de tijd, toen elke ontwikkeling nog écht leuk was? Of is dat echt iets wat alleen oude mensen zeggen. ;(

[Reactie gewijzigd door KirovAir op 22 juli 2024 13:42]

Lamith @KirovAir8 juli 2024 15:22
We worden idd oud, waardoor we minder vatbaar zijn voor hypes in het algemeen. Gelukkig kun je tot nu toe alles nog uitzetten, maar we ontkomen er denk ik niet aan dat overal een "slimme" assistent bij in komt.
Carlos0_0
@Lamith8 juli 2024 18:16
Nou ja en ook nog eens aan het internet moet, net zoals wasmachines enzo al hebben.
Ik weet niet in hoeverre dit al verplicht is bij machines die dit al hebben, maar ik wil helemaal geen wasmachine of koelkast ofzo aan de wifi/internet hebben.

Ik heb 2 jaar geleden ofzo nog nieuwe wasmachine gekocht voor 500 euro ongeveer, die had het nog niet(Of dat model niet).
Maar zag dat die functies ook steeds meer na normale en goedkope segment komen, dus niet alleen de idioot dure Miele/Bosch etc van 1200 euro ofzo(Ben gekke henkie ok niet zoveel betaal ik niet voor een wasmachine :) ).
Verwijderd @KirovAir8 juli 2024 15:37
tien jaar geleden had je ook enorm veel meuk,
Als er iets nieuws komt, proberen bedrijven van alles om te kijken wat ze er nou precies mee kunnen doen. Hoeveel waardeloze apps waren er 10-15 jaar geleden wel niet? Slechts een handvol zal overblijven.
DJ Henk @KirovAir9 juli 2024 08:17
Met de zoveelste chatbot die geïntegreerd wordt in de zoveelste dienst, en met privacy- en andere bezwaren in het achterhoofd, kan ik maar één ding concluderen: ik word privacybewuster óf oud.
Kunnen we alsjeblieft 10 jaar terug in de tijd, toen elke ontwikkeling nog écht leuk was? Of is dat echt iets wat alleen oude mensen zeggen. ;(
Als oude lul kan ik je zeggen: de ontwikkelingen zijn nog steeds leuk, het is de "groei ten koste van alles" mentaliteit die alles verpest. AI is ook leuk, het geeft een hele nieuwe dimensie aan wat computers kunnen en het is prima speelgoed.

Echter, nadat blockchain en Metaverse door de mand gevallen waren, hadden investeerders een nieuwe hype nodig en AI was het enige wat voorhanden was. Dus nu wordt het overal door je strot gedrukt, terwijl het niet werkt, en zelfs als het wel zou werken dan was het niet nuttig. Een stortvloed van middelmatigheid die iedereen inmiddels de keel uithangt. Allemaal een gevolg van investeerders die koste wat het kost vooraan willen zitten en de markt willen veroveren met... iets. Maakt niet uit wat.
RCBL 9 juli 2024 09:22
Blijf het jammer om te zien dat WA is geworden tot een stuk bloatsoftware, met allerlei opties die in mijn optiek niet nodig zijn. Het was bedoeld als een simpel alternatief destijds voor het toendertijd nogal dure sms'en. De kostprijs van een sms was ver onder 1 cent, maar op het toppunt kostte een 160 tekens tellend bericht ergens tussen 10 en 35 cent per bericht. WA gebruikte slechts een minimale hoeveelheid aan data

Kan mij heugen dat i.e. Nero Burning Rom in het begin een pracht brandprogrammaatje was en later is verworden tot een gedrocht en nu en wellicht daardoor, volledig van het toneel is verdwenen [OK branden doen we niet meer, maar als voorbeeld]
tw-backdoorbug 9 juli 2024 16:37
Misschien ben ik wel de enige die het oprecht fijn vindt dat dit komt naar Whatsapp. Misschien is het wel een hype hoor, kan best snappen dat dat zo is. Maar in mijn zeer-specifieke N=1 geval ben ik toch productiever met AI.

Ik snap wel dat AI een hoop privacy zooi omgooit, en begin dus ook op mijn computer met lokale AI's te werkken, zoals Jan.

Maar voor nu zijn die lokale LLM (of eerder SLM) nog te groot. Ik zie wel een toekomst waarbij Android of iOS een Api heeft waarmee lokaal te draaien modellen beschikbaar zijn voor hun apps. Geen cloud meer nodig, meer privacy en toch de voordelen.

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