WhatsApp wil AI-chatbot vragen over foto’s kunnen laten beantwoorden

Yep. Want die gerenommeerde end to end encryptie van whatsapp geldt hier natuurlijk niet mee en er zijn ongetwijfeld veel kleine lettertjes van toepassing. Zo'n AI gaat heel veel over jouw interesses leren (en kan getrained worden)
Bovendien is momenteel echt alles met AI er op totale cocaine voor gesjeesde beleggers. Die snuiven er echt alles van op en geven er grif geld voor. Dus dit betaalt zichzelf gewoon (nouja de investeerder betaalt). Aan ideeen waar je als IT'er spontaan van gaat facepalmen worden gewoon miljarden toegesmeten.
Voorbeeldje: Dit bedrijf is met 1 miljard dollar gewaardeerd: https://character.ai
, een bedrijf dat bekende personen simuleert met generieke AI chatbot. Inclusief soms zelfs hun stem. Buiten dat het er geen fuck van bakt omdat het niet meer 'weet' dan wat basale feitjes van die mensen is het ongetwijfeld ook ongelofelijk illegaal, zie het hele gebeuren rondom Scarlett Johannsen en OpenAI. Maargoed who cares wat tegen de tijd dat de rechtszaak dient hebben de eigenaars al miljarden binnen en dit zitten ergens op hun prive eilandje.
Het is echt peak hype momenteel, de gebakken lucht machines zijn weer druk aan het bakken. 4 jaar geleden was "Nu met blockchain!!!!" een garantie op eindeloze investering. Toen was het "Nu met metaverse
!!!!". En nu is het dus "Nu met AI!!!"
Ik vind het jammer om aan te zien. Want ik ben fan van metaverse en in zekere mate ook van AI. Er zijn zeker nuttige inzetgebieden voor deze dingen. Maar de verwachtingen van zo'n hype zijn zo hooggespannen dat het niet anders kan dat dat die bubbel straks keihard gaat knappen en iedereen denkt dat de hele techniek een flop is.
VR is bijvoorbeeld een prachtige techniek maar het is niet voor alles en iedereen geschikt. Dat heb ik ook nooit gedacht, Maar omdat de hijgerige investeerders niet hun onmiddelijke 5000% return hebben gekregen denkt iedereen nu dat het waardeloos is.
Deze fotoherkenningstechniek is bijvoorbeeld voor bijvoorbeeld blinden en slechtzienden natuurlijk goud waard.
Dat is duidelijk zo'n niche. Voor de rest voegt het niet zo heel veel toe om een automatische beschrijving te zien, denk ik. Misschien helpt het wel om plaatjes terug te vinden maar dan moet je ze allemaal laten scannen. En dat gaat me bij meta weer een beetje ver.
[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:42]