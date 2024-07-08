WhatsApp wil AI-chatbot vragen over foto’s kunnen laten beantwoorden

WhatsApp test enkele nieuwe functies voor zijn MetaAI-assistent. De AI-chatbot zou de mogelijkheid krijgen om vragen over foto’s te beantwoorden en foto's kunnen aanpassen op basis van prompts van de gebruiker. Het is niet duidelijk of de functie er ooit zal komen.

WABetaInfo ontdekte de nieuwe functies in een nieuwe bètaversie van WhatsApp voor Android. Uit de ontdekte screenshots blijkt ook dat foto’s die door MetaAI worden verwerkt, naar Meta worden verstuurd om geanalyseerd te worden. Deze foto’s zouden ook opnieuw verwijderd kunnen worden.