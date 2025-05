'Meta wil stemmen van beroemdheden gebruiken voor AI-spraakassistent'

Meta biedt Amerikaanse beroemdheden miljoenen dollars aan om hun stemmen te mogen gebruiken voor AI-toepassingen. Dat zeggen ingewijden aan Bloomberg en The New York Times. Het bedrijf zou deze onder meer willen gebruiken voor gepersonaliseerde spraakassistenten.

Meta voert momenteel gesprekken met onder andere actrice Judi Dench, influencer Awkwafina en komiek Keegan-Michael Key, schrijven Bloomberg en The New York Times. Er zouden nog geen deals zijn gesloten, maar Meta is naar verluidt bereid om per beroemdheid 'miljoenen' dollars te betalen om diens stem voor een bepaalde periode te mogen gebruiken. Volgens Bloomberg lopen de onderhandelingen met sommige beroemdheden stroef, omdat beide partijen het niet eens kunnen worden over de voorwaarden.

De techreus zou de stemmen van deze beroemdheden willen gebruiken voor verschillende AI-producten, waaronder een spraakassistent. Deze wordt volgens The New York Times geïntegreerd in Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger en de slimme Ray-Ban-bril. Hierbij zouden gebruikers tussen de stemmen van verschillende beroemdheden kunnen kiezen en ze vervolgens vragen kunnen stellen en taken laten verrichten, à la Siri en Google Assistant.

Het bedrijf zou dit product tijdens het Meta Connect-evenement eind september willen tonen, samen met nog meer nieuwe AI-toepassingen. Meta introduceerde vorig jaar tijdens hetzelfde evenement chatbots met verschillende persoonlijkheden die gebaseerd zijn op beroemdheden, zoals Snoop Dogg en MrBeast. Die assistenten werkten enkel met tekst en werden geen succes, waardoor Meta de functie afgelopen maand weer uit zijn sociale media verwijderde.