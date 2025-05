WhatsApp krijgt meer opties om evenementen te beheren

Meta heeft een nieuwe functie voor WhatsApp geïntroduceerd waardoor het voor gebruikers eenvoudiger wordt om evenementen te beheren. Leden van een Community kunnen voortaan ook reacties plaatsen in groepsgesprekken met enkel aankondigingen van beheerders.

Meta schrijft in een blogpost dat evenementen binnenkort niet enkel in het chatvenster van de chatapp te zien zullen zijn, maar ook op de informatiepagina van elke groep. Elk evenement krijgt ook een eigen thread, waardoor het eenvoudiger moet zijn voor gebruikers om reacties, vragen of opmerkingen over het evenement in kwestie te plaatsen en terug te vinden.

Contactpersonen die hebben ingestemd om een evenement bij te wonen, krijgen voor de start van deze gebeurtenis ook een melding. Deze functie zal eerst beschikbaar zijn voor groepsgesprekken die binnen een Community of WhatsApp-gemeenschap plaatsvinden. In de loop van de komende maanden zal de functie ook beschikbaar zijn in reguliere groepsgesprekken.

Meta voert ook nog een wijziging door aan ‘Announcement Groups’, dat zijn groepsgesprekken binnen een WhatsApp-community met aankondigingen van beheerders. De leden van deze groepen zullen voortaan ook reacties op berichten van de beheerders kunnen geven.