Meta wil Meta AI-assistent in zoekbalk WhatsApp integreren

Meta wil de Meta AI-assistent in de zoekbalk van WhatsApp integreren. Dat blijkt uit code van een nieuwe WhatsApp-update. Uit screenshots blijkt dat gebruikers queries zullen kunnen ingeven in de zoekbalk om vervolgens antwoorden te krijgen van de AI-tool.

MetaAI in zoekbalk WhatsApp- Bron: WABetaInfo
MetaAI in zoekbalk WhatsApp- Bron: WABetaInfo

WABetaInfo heeft de wijzigingen aangetroffen in WhatsApp-versie 2.24.714 voor Android die momenteel in de Google Play-appwinkel terug te vinden is. Uit screenshots blijkt dat gebruikers die zoekqueries in de zoekbalk ingeven, ook suggesties van de Meta AI-tool te zien zullen krijgen. Het is niet duidelijk of en wanneer de feature wordt uitgerold. De functie is volgens WABetaInfo nog niet beschikbaar voor testgebruikers.

De Meta AI-assistent is een algemene AI-tool die geïntegreerd wordt in alle services van het bedrijf. Het model is gebaseerd op Llama 2 en maakt dankzij een samenwerking met Microsofts Bing live verbinding met het internet om antwoorden op te zoeken. Bing is weer gebaseerd op ChatGPT van OpenAI. Gebruikers kunnen in alle berichtendiensten van het bedrijf, waaronder WhatsApp, Messenger, Instagram, gesprekken met Meta AI starten door '@Meta AI' te typen.

Meta kwam onlangs ook nog in het nieuws omdat het tests aan het uitvoeren is met AI-fotobewerkingsfuncties voor WhatsApp. Gebruikers zullen dankzij deze tools via een prompt in de app achtergronden aan afbeeldingen kunnen toevoegen of afbeeldingen kunnen uitbreiden. Het bedrijf werkt ook aan een AI-model waarmee het gebruikers langer wil kunnen vasthouden op de Instagram- en Facebook-feeds.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 24-03-2024 09:33 65

24-03-2024 • 09:33

65

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Reacties (65)

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Antrax 24 maart 2024 09:41
Ik zal vast wel een hoop minnetjes gaan krijgen maar wie is er ook een beetje AI-moe? Vooral als Meta ermee aan de haal gaat. Ik vermoed dat je berichtjes naar de AI gaan ongeacht wat hun mooie privacy statement zegt.
kid1988 @Antrax24 maart 2024 10:01
eens, ik had al een beetje meta-kippenvel bij whatsapp. De communities en updates functies kunnen me gestolen worden. Iedere app moet tegenwoordig alles kunnen alla WeChat (inclusief de gebruikers bespioneren).
Waar vind ik een simpele messaging apps? Los van de google-hand-in-de-pap heb ik helemaal niet zoveel bezwaren tegen RCS, want eindelijk weer een simpele messaging app waar ik veel mensen op kan bereiken. Ja ik snap de argumenten tegen google, advertisement, en privacy. Maar het alternatief is nu Meta....

Signal doet een beetje mee, maar niet significant genoeg. Apple Messages op android was ook leuk zo lang het duurde...

[Reactie gewijzigd door kid1988 op 24 juli 2024 13:06]

batjes
@kid198824 maart 2024 10:14
Maar de gebruikers bespioneren doet men bij Whatsapp al sinds de overname.
Raymond Deen @batjes24 maart 2024 13:40
Als je zo'n boude uitspraak doet, zet er dan teminste een betrouwbare bron bij.

Whatsapp zegt zelf het volgende:
https://www.whatsapp.com/...cy-information-we-collect
https://www.whatsapp.com/...ormation-you-and-we-share

Als nou zou blijken dat ze toch chats, media, gesprekken, locatiedata en dergelijke kunnen inzien terwijl ze hier expliciet zeggen dat niet te kunnen dan krijgen ze in de VS waarschijnlijk een class-action suit voor hun sodemieter die ze never nooit meer te boven komen.
RobertPeterson @Raymond Deen24 maart 2024 19:14
Je bedoeld zulk iets? Ze geven instanties geen eens duidelijkheid over wat er wel en niet verwerkt wordt.

https://www.bloomberg.com...ns?embedded-checkout=true

Lastig om dan een rechtszaak te beginnen over wat er wel gedeeld wordt. Hoe duidelijk ze het dus op hun website hebben staan. Zo onduidelijk blijkt het echt te zijn. Niemand weet precies wat meta met de persoonsgegevens doet en wat bij deze gegevens hoort.


Denk er maar zo over na: whatsapp is voor 19 miljard gekocht, meta haar grootste inkomsten bron is het verkopen van advertenties en data. Ze gaan dat bedrag terug verdienen, en whatsapp heeft geen duidelijke inkomstenstroom
Raymond Deen @RobertPeterson24 maart 2024 21:37
Dat laatste heb ik ook nooit begrepen. Wat was het verdienmodel om die 19 miljard terug te verdienen?
Iedereen een euro per jaar laten betalen zou tenminste een behoorlijke omzet genereren, maar er zijn ook nog heel veel kosten voor het in de lucht houden van de infra en dan zou die euro weekend niet genoeg kunnen zijn.
RobertPeterson @Raymond Deen24 maart 2024 22:02
Dus je gebruikt een gratis dienst, zonder duidelijke inkomstenstroom (op Whatsapp business na) waar net gigantisch veel geld voor is betaald. Het moederbedrijf genereert 32 miljard per jaar met het verkopen van advertenties en het verkopen van persoonsgegevens aan onderzoekers, marketeers en andere "3rde partijen"

https://cyberprotection-m...c-but-your-data-isnt-safe

Ik denk dat het naïef is als je denkt dat whatsapp hiervoor niet in werking wordt gezet. Met bijv keywords kunnen interesses worden toegevoegd aan een persona. Je kunt zelf vast meer nuttige mogelijkheden bedenken.

Als je bijvoorbeeld je meta account wil opzeggen, moet je 90 dagen geen gebruik te maken van hun services. Doe je dat wel, dan begint de klok opnieuw, ook hiervoor wordt whatsapp gebruikt.

Het klinkt wat als een conspiracy, vind ik zelf ook. Maar laten we eerlijk zijn 32 miljard per jaar verdienen met alleen het verkopen van advertenties is toch ook niet uit te leggen.
Raymond Deen @RobertPeterson25 maart 2024 10:49
In hun gebruikersvoorwaarden staat glashelder dat ze niet bij de inhoud van je communicatie kunnen.
Ik vermoed dat ze daarom zoveel andere functionaliteit erbij aan het klussen zijn, want die data kunnen ze wel inzien; je stuurt het notabene zelf naar ze toe.

Whatsapp is wat privacy betreft nog steeds een vreemde eend in de meta-vijver, gelukkig maar anders zou ik me zeker gedwongen voelen om naar een alternatief over te stappen.
WeetJeHetZeker @Raymond Deen25 maart 2024 10:57
Dus facebook doet het uit de goedheid van hun hart?

Mark Zuckerberg Called People Who Handed Over Their Data "Dumb F****"

Dat is het type bedrijf waar het overgaat. En je weet hoe het in Amerika gaat met grote rechtszaken. Ze hebben genoeg geld om voor altijd te vertragen.

Verder, zijn er andere die al links hebben gedeeld hierover.

https://www.businessinsid...facebook-elon-musk-2021-1
A WhatsApp spokeswoman told Ars Technica the change was to allow businesses to store WhatsApp chats using Facebook's broader infrastructure.
https://www.nytimes.com/2...nology/whatsapp-data.html
https://www.propublica.or...-2-billion-whatsapp-users
https://www.wired.com/sto...-data-share-notification/
kid1988 @batjes24 maart 2024 11:33
Dat is ook precies wat ik bedoel, dit is m.i. geen geldig argument tegen google rcs wanneer het alternatief een meta product is.
Qws @kid198824 maart 2024 11:16
Ik vind iMessage super simpel en clean uit zien, helaas heeft Apple het gesloten voor iedereen die geen Apple gebruikt.
Yinchie @Qws24 maart 2024 11:25
Google SMS alternatief RCS is hetzelfde, maar Apple wilt niet samen mee werken.
ShadLink @Antrax24 maart 2024 09:56
AI is gewoon het nieuwe Buzzword. Net als 3D, VR, Cloud, IoT / Smarthome, etc. eerder waren. Allemaal voor een paar jaar interessant en uiteindelijk gebruikt bijna niemand het.
haam @ShadLink24 maart 2024 12:20
Buzzword? Zo zou ik het zeker niet willen noemen. Ten opzichte van alle andere voorbeelden die je noemt is het ernstig onduidelijk wat AI nou precies kan, doet of mag.
BaRF @haam24 maart 2024 18:29
Nouja meer dat het als buzzword word gebruikt door jan en alleman.
Aldy @ShadLink24 maart 2024 13:43
Ik ken ook niemand die de cloud gebruikt. Of lieg ik nu? Volgens mij gebruikt zo ongeveer iedereen de cloud, bewust of onbewust. IoT / Smarthome? Wel minder, maar toch wel veelvuldig. Wat 3D en VR betreft, daar weet ik niet veel van, maar volgens mij wordt dit veelvuldig gebruikt in professionele toepassingen.
Soms is het nuttig om verder te kijken dan je eigen omgeving, zelfs je eigen land. Wat jij zelf niet of nauwelijks gebruikt, houdt niet vanzelf in dat (bijna) niemand dit gebruikt.
vanstra @Antrax24 maart 2024 09:45
Precies. Dit gevoel heb ik er ook bij. Wie zegt niet dat de Meta AI WhatsApp berichten al 'meeleest' of 'doorstuurt' voordat ze via E2EE worden verstuurd naar de ontvanger?!
-Colossalman- @vanstra24 maart 2024 13:34
Alle apps doen dit.. De Ali express app mag je whatsapp fotos uitlezen en vervolgens op facebook reclame maken voor een vergelijkend product.

Ik heb screenshots..
WhatsappHack
@-Colossalman-24 maart 2024 22:49
Als jij de Ali-app toegang geeft tot je fotobibliotheek wel ja. Al vraag ik me af waarom je dat in vredesnaam zou doen. Net als die onzin als Ali toegang geven tot je volledige kalender “om de aankomstdatum van je geliefde producten toe te voegen!!”. Vrees dat de meesten er niet eens bij stilstaan als ze die pop-up krijgen. Afijn.
Edgar Wagt @WhatsappHack25 maart 2024 10:20
Ik wist niet eens dat je Ali toegang kon geven tot al deze informatie, ff gekeken bij mezelf, heb gelukkig wel alles uit staan. Maar de hoeveelheid informatie die ze van je vragen is wel een beetje eng
WillySis @Antrax24 maart 2024 09:52
Wat mij betreft een dikke plus.
Whatsapp is voor mij in de eerste plaats een app om met anderen te communiceren. Daarmee bedoel ik mensen van vlees en bloed. Ik heb er geen behoefte aan om daar ook nog eens chatbots bij te krijgen. Als ik een antwoord wil van een AI app, dan gebruik ik wel een AI app.
Van Meta lijkt me dit eerder een poging om nog meer gegevens van gebruikers te verzamelen. Meta heeft ook niet een betrouwbaar track-record als het om privacy gaat.
hachee @WillySis25 maart 2024 08:38
Geen zorgen de app is MetaE2-E2E-2MetaE encrypted. volkomen veilig....
WillySis @hachee25 maart 2024 08:46
Meta heeft niet een betrouwbaar track-record als het om privacy gaat....
De communicatie met de AI is vast niet encrypted.
lieverd @Antrax24 maart 2024 09:55
Dat niet alleen, maar Meta is ook nog op zoek naar ruimte voor windmolenparken om te kunnen zeggen dat de large language models energieneutraal zijn. Over het energiegebruik was vorig jaar discussie op reddit.
Of moeten we dit gewoon prima vinden, net als de investeerders in bitcoin dat volgens dit artikel acht keer meer energie verbruikt dan Google en Meta bij elkaar.
killerbie @Antrax24 maart 2024 10:11
Wel in dit specifieke geval kan je stellen dat Meta add money aan het investeren is in een 'echt' potentieel nuttig product in tegenstelling tot veel van hun andere dienstproducten
Exirion @Antrax24 maart 2024 11:41
Gelukkig is de eerste nieuwigheid er voor de meeste mensen van af en lijkt de hype wat af te vlakken. Het is weer de zoveelste tech hype. Here to stay, maar hopelijk wel een oplossing voor concrete problemen en niet alleen maar een gedroomde oplossing op zoek naar killer apps.
lenwar
@Antrax24 maart 2024 15:06
Het ligt er aan wat je bedoeld :)
Als je moe wordt van alle ‘nieuws’-artikelen die gaan over ‘Bedrijf xyz gaat AI gebruiken’ (en dat ze de functionaliteit die ze al jaren hebben nu ineens AI noemen), dan ben ik het zeker met je eens.

Als het gaat om bredere AI-toepassingen vind ik het op zich wel interessant. Een artikel als dit vind ik ook niet zo interessant qua ‘techniek’. (Effectief is de kop “WhatsApp krijgt LLM-chatbot in zoekscherm”. Ik vind het wel interessant om te zien met welke technieken ze het doen en dus ook ChatGPT gaan gebruiken onder water.
vinkjb @Antrax24 maart 2024 16:04
Het lijkt wel het nieuwe goud he? wordt het beetje zat ook, blijven we dan zelf helemaal niet meer nadenken en laten we een CPU beslissingen maken.
Verwijderd @Antrax24 maart 2024 17:25
Denk dat we allemaal onze wenkbrouwen fronsen bij het lezen van het zoveelste bedrijf dat AI gaat integreren ergens in. Het zal de beurswaarde van menig bedrijf wel omhoogstuwen, net als met cryptocurrency destijds. AI is het nieuwe goud, met de bijbehorende koorts.
TrekVogel @Antrax24 maart 2024 18:18
Geen minnetje van mij. Ik begrijp dat AI nuttige toepassingen kan hebben maar ik zou niet weten waarom ik in ieder product AI zou moeten hebben. Doe mij alsjeblieft software en diensten zonder deze fratsen. AI in de zoekbalk van een messenger is wel de laatste plek waar ik het nuttig zou vinden.
FatGoebbelsIM @Antrax24 maart 2024 22:23
Dit is ook nog geen Artificiele Intelligentie, wat veel bedrijven als AI bestempelen is antwoorden geven aan de hand van vergaarde data. Dit is pas het begin van AI, maar we zijn'r nog belange niet. AI is niet alleen het invoeren van ontiegelijk veel data, maar de data analyseren, intelligent verweven en als oplossing met iets nieuws komen, iets wat nog niet bestaat, zonder angsten, manipulaties, emoties (zonder menselijke trekjes). Daar hebben we supercomputers voor nodig en niet een paar servers in de cloud en/of mobiele processors. Dat duurt nog wel even, nog enkele jaren.

Waar het met AI om draait is bepaalde processen versnellen, sneller doorontwikkelen. Denk aan slimmere protheses voor mensen met amputaties, veiligere luchtvaartindustie, autoindustrie, versnellen van processoren met minder warmteontwikkeling,... maw dingen die voor de mens nog'n te grote uitdaging vormen. Als het goed gebruikt wordt zou het de mens ten goede moeten komen, iets waar iedereen profijt zou moeten hebben, zoals grotere uitvindingen in het verleden. Het zou ons moeten katapulteren naar de toekomst, AI van grote techbedrijven zijn daar uberhaupt niet in staat om dat te doen, hoogstens vragen beantwoorden die ergens op het internet al eens gesteld en beatwoord zijn, voorkauwen.

De keerzijde vd medaille? Het leger, die gaan dat heel snel adopteren en verschrikkelijke wapens ed mee ontwikkelen, het is dus niet altijd rozegeur en maneschijn, maar goed, dat was in het verleden niet anders.
Verwijderd 24 maart 2024 09:39
Maar mijn vraag is, kan het uiteindelijk je chat ook gaan lezen op data? Om informatie te zoeken
lenwar
@Verwijderd24 maart 2024 09:43
Ik verwacht van niet. Dit lijkt ‘nog een chatbot’ (niet neerbuigend bedoelt, maar ze schieten op het moment als paddenstoelen uit de grond), die op het internet kan zoeken.

Ik denk dat het idee is, dat je via whatsapp je ChatGPT-achtige dingen kunt gaan doen.
Verwijderd @lenwar24 maart 2024 09:53
Grappige is, heb een dummy chat in chatgpt gedaan en laten analyseren, het is best grappig hoe slim chatgpt is
dez11de @Verwijderd24 maart 2024 10:28
Ja zou kunnen natuurlijk. Lijkt me logisch. Meta maakt de software en kan die in de toekomst aanpassen.
Kerfuffle 24 maart 2024 10:07
Phone home en een LLM in een chat app van Meta. Het blijft me verbazen dat mensen hun data aan Meta blijven toevertrouwen. Vrijwel iedereen die ik ken, zit inmiddels op Signal, maar toch blijven WhatsApp groepen als paddestoelen uit de grond schieten.
lb2001 @Kerfuffle24 maart 2024 13:18
Tja. Iedereen gebruikt whatsapp zowat en wanneer iedereen dat gebruikt, stapt ook niemand heel gemakkelijk over. Waarom? Nou, overtuig jij je familie en vrienden maar eens om een andere chat app te gebruiken. Die vervolgens ook weer hun familie en vrienden moet overtuigen.

En als er een paar overgaan, dan moet iemand meerdere chatapps installeren waar ze waarschijnlijk ook niet op zitten te wachten: want wie wil nou whatsapp openen om met 90% van de kennissenkring te praten, en signal/telegram om met de rest te communiceren?
Aldy @lb200124 maart 2024 16:29
Wat je noemt, is het hele probleem. De enige manier om mensen over te halen om Signal te gebruiken is dat je twee apps moet installeren. Maar wie wil dit? Meer privacy? Ik heb toch niets te verbergen!
lb2001 @Aldy26 maart 2024 15:34
Ja, het is inderdaad een vicieuze cirkel.
WhatsappHack
@lb200124 maart 2024 22:54
“Die vervolgens ook weer hun familie en vrienden moet overtuigen.”

Hoezo? Dat maakt mij echt niet uit, zolang ik het maar niet hoef te gebruiken. Mijn familie, vrienden en zo’n beetje alle voor mij belangrijke collega’s zitten op Signal. Als zij verder toch liever WhatsApp blijven gebruiken, dan moeten ze dat lekker zelf weten.

De sleutel om jezelf los te wrikken zit hem niet in anderen dwingen geheel over te stappen, maar ze te overtuigen Signal ernaast te installeren en groepsgesprekken daar te voeren ipv WhatsApp. Wat eigenlijk geen enkele moeite is voor ze. :)

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 24 juli 2024 13:06]

Carlos0_0
@Kerfuffle24 maart 2024 12:48
Niet dat ik over wil naar signal, maar heb de app er eens opgezet weer.
Wel geteld 1 hele contactpersoon die signal heeft, wellicht heb jij ze over gehaald ?.
iRob87 24 maart 2024 09:44
Klinkt een beetje alsof Meta zoekt naar een interface met groot bereik om de eigen LLM wereldkundig te maken.
darknessblade 24 maart 2024 11:23
Was facebook/meta niet verplicht van de EU om whatsapp en facebook/instagram/other gescheiden te houden?
litebyte
@darknessblade24 maart 2024 12:55
Meta is gelegaliseerde spyware, dat moet iedereen nu wel weten. De stellingname tegen zoiets als TikTok had allang (zeker na alle schandalen en het niet houden aan wetgeving en afspraken) moeten worden genomen tegen facebook/meta. facebook/meta was ook allang verboden als het niet haar roots in de VS had.
lenwar
@darknessblade24 maart 2024 15:09
Ja.
Wat heeft dat hier mee te maken? Het feit dat ze diensten niet mogen koppelen wil niet zeggen dat ze niet dezelfde functies in iedere tool mogen zetten toch?
darknessblade @lenwar24 maart 2024 15:40
het probleem is als dit wordt toegestaan, dan zal meta langaam stiekem het steeds meer koppelen
lenwar
@darknessblade24 maart 2024 16:21
Dat staat toch hier los van?
Met die redenatie zouden ze dit nu ook al in het geniep kunnen doen met statussen/foto’s/enz.

Waar ik dus op doel:
Zowel WhatsApp, Facebook als Instagram hebben een ‘status’ die je kunt bijhouden
Ze hebben ook alle drie de optie om foto’s te plaatsen
Enzovoorts.

Nu komt er dus een chatbot in WhatsApp, Instagram en Facebook.

Begrijp me niet verkeerd hé? Ik snap uiteraard dat Meta op alle vlakken schijn tegen heeft als het gaat om de grenzen van de wet opzoeken en überhaupt algemeen fatsoen, maar waar dit artikel over gaat voegt daar nou wat mij betreft niet echt wat aan toe.
WhatsappHack
@darknessblade24 maart 2024 23:11
Ik dácht dat ook, maar kon het bij de merger approval (https://ec.europa.eu/comm...rner/detail/en/IP_14_1088) vanuit de EC in 2014 niet terugvinden; wordt met geen woord over gerept tenzij ik er overheen heb gelezen (maar denk het niet ivm de opmerking “Any privacy-related concerns flowing from the increased concentration of data within the control of Facebook as a result of the transaction do not fall within the scope of EU competition law.” ;)). Het wordt in een artikel van RTL wel genoemd, maar zonder bronvermelding/enige onderbouwing.

Ze hebben wel een boete gekregen van €110M vanwege misleidende info rondom de overname, wat o.a. ging over data aggregeren tussen de platforms, maar de EC gaf aan dat ze als die informatie wel volledig was geweest ze de overname alsnog goed hadden gekeurd.

Wel is er toen een uitspraak door ICO gedaan dat delen illegaal zou zijn op dat moment, maar daarop hoefde WhatsApp enkel toe te zeggen dat het geen data zou delen tot de AVG actief werd. (https://ico.org.uk/media/...-undertaking-20180312.pdf) Die is intussen actief, dus met de juiste grondslag kan WhatsApp in principe delen wat het wil zolang ze er transparant over zijn en gebruikers informed consent geven.

Ironisch genoeg: zelfs als er wél (nog) zo’n regeling was, dan zou de DMA nu denk ik een pad openleggen ivm intercompatibiliteit-eisen die aan zowel WhatsApp als Facebook zijn opgelegd. :+

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 24 juli 2024 13:06]

JakkoFourEyes 24 maart 2024 12:28
Wat is de toegevoegde waarde hiervan?
osmosis 24 maart 2024 12:48
Leuk allemaal, wordt dit ook weer door mijn strot geduwd zonder dat ik een optie krijg het uit te zetten?
lenwar
@osmosis24 maart 2024 15:11
Ja, je wordt verplicht de optie te hebben om met de chatbot te kunnen praten. Zoals in het artikel staat moet je in de zoekfunctie: “@Meta AI” typen en dan je vraag stellen om het te gebruiken. Ik verwacht dat je er in de praktijk niet zo veel last van zult hebben.
Megasyb 24 maart 2024 09:43
Nee hè, niet nog meer van die opgedrongen/geïntegreerde "ai" zooi. Als ik er gebruik van wil maken zoek ik dat zelf wel apart op (tot nu toe heb ik nog 0 gebruik hoeven maken van welke "ai" dan ook volgens mij) |:( Ben ik dan echt zo'n boomer voor iemand van begin 30?
Exirion @Megasyb24 maart 2024 11:43
Als je niet net na de oorlog bent geboren, ben je per definitie geen boomer.
lenwar
@Megasyb24 maart 2024 15:12
Nee, je hebt er gewoon geen gebruik voor of je hebt er geen interesse in. Dat heeft niets met ‘boomer van 30’ te maken.
MadEgg 24 maart 2024 10:00
Tja, ik heb ‘t niet op Meta maar ik heb wel een hoop lol gehad met de Clyde LLM-bot op Discord, dus ik snap dat Meta dit ook wil proberen.

Het was daar een leuke toevoeging omdat je met meerdere mensen kunt deelnemen aan hetzelfde gesprek, levert een hoop grappige situaties op.

Ik ben benieuwd hoe het er in WA uit gaat zien, ondanks dat ik zelf geen WA gebruik.
Ramon 24 maart 2024 10:01
Gemiste kans, ze hadden hun "AI" gewoon als whatsapp botje moeten uitbrengen, geen nieuwe UI voor nodig.

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