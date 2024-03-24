Meta wil Meta AI-assistent in zoekbalk WhatsApp integreren

Meta wil de Meta AI-assistent in de zoekbalk van WhatsApp integreren. Dat blijkt uit code van een nieuwe WhatsApp-update. Uit screenshots blijkt dat gebruikers queries zullen kunnen ingeven in de zoekbalk om vervolgens antwoorden te krijgen van de AI-tool.

MetaAI in zoekbalk WhatsApp- Bron: WABetaInfo

WABetaInfo heeft de wijzigingen aangetroffen in WhatsApp-versie 2.24.714 voor Android die momenteel in de Google Play-appwinkel terug te vinden is. Uit screenshots blijkt dat gebruikers die zoekqueries in de zoekbalk ingeven, ook suggesties van de Meta AI-tool te zien zullen krijgen. Het is niet duidelijk of en wanneer de feature wordt uitgerold. De functie is volgens WABetaInfo nog niet beschikbaar voor testgebruikers.

De Meta AI-assistent is een algemene AI-tool die geïntegreerd wordt in alle services van het bedrijf. Het model is gebaseerd op Llama 2 en maakt dankzij een samenwerking met Microsofts Bing live verbinding met het internet om antwoorden op te zoeken. Bing is weer gebaseerd op ChatGPT van OpenAI. Gebruikers kunnen in alle berichtendiensten van het bedrijf, waaronder WhatsApp, Messenger, Instagram, gesprekken met Meta AI starten door '@Meta AI' te typen.

Meta kwam onlangs ook nog in het nieuws omdat het tests aan het uitvoeren is met AI-fotobewerkingsfuncties voor WhatsApp. Gebruikers zullen dankzij deze tools via een prompt in de app achtergronden aan afbeeldingen kunnen toevoegen of afbeeldingen kunnen uitbreiden. Het bedrijf werkt ook aan een AI-model waarmee het gebruikers langer wil kunnen vasthouden op de Instagram- en Facebook-feeds.