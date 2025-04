Facebook Messenger gaat 4k-beelden met minder compressie delen

4k-foto's die in Facebook Messenger gedeeld worden, worden voortaan minder gecomprimeerd. Daarnaast kunnen gebruikers bestanden tot maximaal 100MB gaan delen, terwijl dat eerder nog maximaal 25MB was.

Messenger voegt voor het delen van foto's een nieuwe hd-knop toe waarmee gebruikers 4k-foto's kunnen delen. Het delen van dergelijke foto's kan al sinds 2017, maar tot nu toe ging dat met een hogere compressie, zegt een woordvoerder van Messenger tegenover The Verge. De kwaliteit van de foto hing af van het netwerk van de verzender en de ontvanger.

Voortaan is de compressie lager, waardoor 4k-foto's een betere kwaliteit krijgen. Daarvoor moeten gebruikers wel foto's delen via die nieuwe hd-knop. Als die knop niet wordt ingedrukt, worden foto's automatisch in 2k gedeeld.

Ook laat Messenger gebruikers fotoalbums creëren, die vervolgens met vrienden en familie gedeeld kunnen worden. Gebruikers kiezen daarvoor meerdere foto's en klikken op 'maak album'. Ook kunnen foto's aan bestaande albums worden toegevoegd. Iedereen in de chat kan het album vervolgens zien, er foto's uit downloaden, foto's toevoegen en foto's verwijderen.

Messenger laat gebruikers daarnaast grotere bestanden delen. Tot nu toe zat daar een grens van 25MB op, maar die wordt verhoogd naar 100MB. Tot slot kunnen gebruikers voortaan nieuwe vrienden toevoegen met een QR-code.