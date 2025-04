Youfone verandert in België zijn naam in yoin

De Nederlandse provider Youfone wijzigt de naam van zijn Belgische aanbieder in yoin. Dat heeft de provider bekendgemaakt op de eigen site. De naamswijziging gaat komende maandag in. Yoin is niet in handen van het Nederlandse KPN.

De naamswijziging is nodig omdat de Belgische tak loskomt van het Nederlandse Youfone. KPN neemt Youfone Nederland over. De provider is in België sinds drie jaar actief en blijft zelfstandig opereren. Klanten van yoin zitten op het netwerk van Proximus, met mobiele abonnementen en met vast internet.

De naamswijziging gaat maandag in. Dan verschijnt ook een nieuwe versie van de app in de nieuwe huisstijl, die MyYoin zal heten. Voor klanten verandert er vooralsnog verder niets, zo lijkt het. Hoeveel klanten de provider heeft, is onbekend.