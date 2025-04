KPN wil Nederlandse activiteiten van Youfone overnemen voor 200 miljoen euro

KPN wil de Nederlandse tak van Youfone overnemen. Die provider is al actief op het netwerk van KPN en telt 'meer dan' 540.000 klanten. Met de overname is een bedrag van ongeveer 200 miljoen euro gemoeid.

Youfone blijft na de beoogde overname zelfstandig opereren, meldt KPN op donderdag. De provider biedt momenteel al mobiele en vaste diensten via het KPN-netwerk en blijft dat na de overname doen. KPN betaalt naar eigen zeggen 'circa 200 miljoen euro' voor de Nederlandse activiteiten van Youfone. De provider is ook actief in België.

KPN wil met de acquisitie doorgroeien in het 'no frills'-segment, zo zegt het bedrijf. In dat segment bieden providers een relatief simpel en beperkt aanbod aan abonnementen zonder verdere niet-essentiële onderdelen. KPN bezit al merken als XS4ALL, Solcon en Simyo.