KPN verwijdert 50Mbit/s-abonnement en verlaagt prijzen andere abo's

De Nederlandse provider KPN heeft zijn 50Mbit/s-abonnement verwijderd uit zijn aanbod. Het goedkoopste abonnement via DSL heeft nu 100Mbit/s down en 10Mbit/s up. Dat abonnement is goedkoper geworden, net als andere internetabonnementen.

Het 100Mbit/s-pakket kost nu 6,50 euro minder dan bij het vorige aanbod, merkt Telecompaper op. Een 100Mbit/s-abonnement kostte tot voor kort nog 49 euro en is nu 42,50 euro. Dat is een daling van 13 procent. Het 200Mbit/s-abonnement met een uploadsnelheid van 20Mbit/s daalt twee euro in prijs naar 50 euro. De glasvezelopties hebben symmetrische snelheden. De 1Gbit/s-variant is alleen met glasvezel te krijgen en kost nu 52,50 euro; dat is 5 euro minder dan voorheen.

De prijzen staan inmiddels op de site van KPN. Het is onbekend waarom de provider de prijsverlagingen heeft doorgevoerd: afgelopen jaren zijn internetabonnementen alleen maar in prijs gestegen, terwijl de snelheden omhoog zijn gegaan.

De prijsverlagingen zijn tegelijk online gekomen met de aankondiging van TV+, een settopbox met Android TV en bijbehorend abonnement voor alleen streamingdiensten of met lineaire tv voor een vast bedrag per maand.