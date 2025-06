WhatsApp stelt bèta van macOS-app openbaar beschikbaar

WhatsApp heeft een download beschikbaar gesteld van een bèta voor een macOS-app voor zijn dienst. Het Meta-dochterbedrijf had tot nu toe alleen een Windows-app voor desktops, maar bracht vorig jaar al een gesloten bèta uit.

De bèta is nu voor iedereen te downloaden als dmg-bestand vanaf de site van WhatsApp, merkt WABetaInfo op. Het gaat om versie 2.23.1.75. WhatsApp vraagt in het set-upscherm aan gebruikers om feedback waarmee bugs in de app kunnen worden opgespoord. Een besloten versie van de bèta is al enige maanden beschikbaar; de openbare download is nieuw.

Het gaat om een Catalyst-app. Daarmee kunnen ontwikkelaars code van iOS- en iPadOS-apps hergebruiken in de Mac-versie om zo de overstap makkelijker te maken. De app werkt op alle Mac-apparaten met een M1- of M2-processor, maar ook sommige Intel-Macs zijn compatibel met de app.

Ten opzichte van de webversie moet de app beter presteren, is er een balk aan de zijkant en kunnen gebruikers bestanden via drag-and-drop versturen via de chatapp. Het is onbekend wanneer de stabiele versie van de Mac-app uitkomt.