WhatsApp brengt picture-in-picture voor videogesprekken uit voor iOS

WhatsApp brengt een update uit voor iOS, waardoor het mogelijk wordt om picture-in-picture te gebruiken bij het videobellen. Tijdens een videogesprek kan een iPhone-gebruiker hierdoor andere apps gebruiken, waarbij het videogesprek geminimaliseerd wordt.

Picture-in-picture is niet de enige toevoeging aan WhatsApp-versie 23.3.77 voor iOS. In de releasenotes van de app is te lezen dat de update het onder meer mogelijk maakt om onderschriften bij te voegen bij het versturen van documenten. Ook kunnen er langere onderwerpen en beschrijvingen worden toegevoegd aan groepschats.

De PiP-modus zat al enige tijd in de bètafase en wordt nu uitgebracht voor WhatsApp op de iPhone. De functie wordt volgens moederbedrijf Meta in de 'komende weken' uitgerold, net als de andere toevoegingen die de update brengt.

Eerder deze maand voegde WhatsApp de mogelijkheid toe om een stembericht van maximaal dertig seconden als Status te posten. Ook kan er met emoji's op een Status gereageerd worden. Gebruikers kunnen voortaan zelf bepalen met wie een Status wordt gedeeld. Wederom neemt de uitrol naar alle gebruikers enkele weken in beslag.