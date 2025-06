WhatsApp laat gebruikers kiezen met wie ze Status delen en voegt stemstatus toe

WhatsApp krijgt verschillende nieuwe features in de Status-functie. Het wordt mogelijk om alleen een stembericht als Status te posten. Daarnaast wordt het mogelijk om te bepalen met wie een Status precies wordt gedeeld, een van de meestgevraagde veranderingen voor de app.

WhatsApp schrijft over de nieuwe features in een blogpost. Het is een van de grootste updates voor Status die er sinds de introductie in 2017 zijn gekomen.

Een van de features is dat het mogelijk wordt om te bepalen met wie gebruikers een status delen. Nu kan een Status alleen openbaar in de app worden gezet, maar met Private Audience Selector kunnen gebruikers kiezen of ze die met iedereen willen delen of alleen met bepaalde contacten. Ook is er een optie om de statuspost aan alle contacten te tonen, maar daar wel bepaalde uitzonderingen op te maken.

Het wordt ook mogelijk om stemberichten als statuspost te plaatsen. Het gaat om stemopnames van maximaal dertig seconden. Daarnaast kunnen gebruikers voortaan met emoji's reageren op een status. Vanuit een swipemenu kunnen ze kiezen uit acht verschillende emoji's.

Voortaan zijn er ook in de lijst met chats groene cirkels te zien bij gebruikers die een status hebben geplaatst. Zo hoeven gebruikers daarvoor niet specifiek naar het Status-tabblad toe en door een potentieel lange lijst met contactpersonen te scrollen. Tot slot komen er linkpreviews bij Statussen te staan als gebruikers links plaatsen.

De functies komen ergens in de komende weken beschikbaar. Dat gaat niet per land; wereldwijd krijgt iedere gebruiker de functies in de app.