WhatsApp maakt gratis proxydienst beschikbaar om internetcensuur te omzeilen

WhatsApp gaat het mogelijk maken om proxy's op te zetten voor gebruikers uit landen waar een blokkade geldt. In landen waar WhatsApp niet werkt kunnen gebruikers verbinden met proxy's die door bedrijven of mensenrechtenorganisaties worden opgezet.

Proxy's kunnen worden opgezet door vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties. Die kunnen de proxy dan aanbieden voor andere gebruikers, wat volgens WhatsApp voornamelijk bedoeld is voor landen waarin de dienst wordt geblokkeerd. "Nu we 2023 hebben ingeluid met privéberichten en -gesprekken, staan we erbij stil dat er nog veel mensen zijn die dit niet kunnen vanwege internetblokkades", schrijft het bedrijf. De proxydiensten zijn bedoeld om die te omzeilen.

WhatsApp heeft een gids online gezet waarin het linkt naar een GitHub-repo met meer uitleg. Vrijwilligers kunnen zelf een Docker-container opzetten waar de proxy in draait. Het is via Helm ook mogelijk een Kubernetes-cluster op te zetten. De proxy's kunnen zowel via poorten 80 en 443 worden aangeboden, of op 5222, de standaardpoort die WhatsApp zelf ook gebruikt. Ontwikkelaars kunnen vervolgens een domeinnaam of ip-adres naar die poorten op een server sturen om de proxy beschikbaar te maken.

Gebruikers die de proxy gebruiken, leiden hun WhatsApp-verkeer via die server om. Dat maakt het moeilijker voor repressieve regimes om WhatsApp te blokkeren, bijvoorbeeld tijdens protesten. Dat gebeurde onder andere in Iran, waar de afgelopen maanden grootschalige protesten worden gehouden die door het regime worden neergeslagen. WhatsApp noemt die specifieke protesten als reden om de proxydienst aan te bieden. Gebruikers moeten er wel de specifieke details voor een proxy voor kennen, en er is geen garantie dat die proxy niet ook offline wordt gehaald als genoeg mensen die gebruiken. Bovendien kunnen proxy's helemaal niet gebruikt worden als er een algemene internetblokkade in een land of regio wordt opgezet.