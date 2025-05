T-Mobile voert prijsverhoging van 8,6 procent door op alle abo's door inflatie

T-Mobile is begonnen met een prijsverhoging voor de meeste bestaande abonnementen met 8,6 procent. Volgens het bedrijf gaat het om een inflatiecorrectie. De eerste klanten hebben het nieuwe bedrag inmiddels op hun factuur teruggezien.

Op sociale media hebben inmiddels meerdere klanten de nieuwe abonnementsprijzen ontvangen. T-Mobile schrijft op zijn website dat het gaat om een inflatiecorrectie. De provider zegt dat alle prijzen stijgen met 8,6 procent. Dat is per 1 januari het geval. "Deze wijziging zie je terug vanaf de eerste factuur die je in 2023 krijgt", schrijft het bedrijf. Het gaat om abonnementen die voor oktober 2022 zijn afgesloten.

T-Mobile baseert het percentage van 8,6 op de inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni van vorig jaar werd die vastgesteld op 8,6 procent. T-Mobile zegt dat op de facturen in december stond aangekondigd dat de inflatiecorrectie eraan zat te komen en verwijst naar de algemene voorwaarden van contracten waarin staat dat inflatiecorrecties zijn toegestaan. Klanten kunnen daarom hun abonnement ook niet vroegtijdig beëindigen, zoals bij veel andere wijzigingen wel het geval is. De inflatiecorrectie geldt voor zowel mobiele als vaste internetabonnementen, op televisieabonnementen en op bellen met landlijnen. De losse beltarieven blijven hetzelfde.