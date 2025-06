TransIP verhoogt prijzen opnieuw vanwege energiekosten en inflatie

TransIP verhoogt de prijzen van de meeste van zijn hosting- en domeinpakketten. Dat doet het bedrijf vanwege de oplopende stroomkosten in datacenters en de bijbehorende contracten. Ook speelt de inflatie mee.

TransIP brengt klanten daar dinsdag via een e-mail van op de hoogte. Het gaat onder andere om de prijzen van sitehosting, e-mail, domeinnamen en de Blade-vps-pakketten.

Het is de tweede keer dit jaar dat TransIP een prijsverhoging aankondigt. In maart stegen de prijzen van vps'en en domeinnamen al. Dat had toen volgens het bedrijf te maken met de prijsstijgingen van hardware en energie.

Dat haalt het bedrijf nu opnieuw aan als reden. "Datacenters waarmee wij werken die nog langdurige energiecontracten hebben, zeggen nu dat ze die moeten openbreken", zegt een woordvoerder van het bedrijf. TransIP berekent een deel van de hogere energieprijzen nu door aan klanten. Daarnaast spelen nog steeds de hogere hardwareprijzen mee. "Servers zijn niet zo duur, maar de prijzen van opslag zijn soms wel drie of vier keer over de kop gegaan." Ook spelen de lage waarde van de euro en 'de algemene inflatie' een rol in de prijsverhoging.

De prijzen zijn voor nieuwe klanten per direct van toepassing. Bestaande klanten betalen vanaf halverwege december meer en zien de eerste bedragen daarvan op hun factuur van januari.