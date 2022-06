TransIP stopt met gratis variant van Stack na incidenten met opslagschijven

TransIP stopt met de gratis variant van opslagdienst Stack. Het bedrijf zegt dat het de data niet goed genoeg meer kan beschermen. De beslissing komt naar aanleiding van twee incidenten waarbij harde schijven waarop data stond opgeslagen, stukgingen.

Het gaat om de gratis variant van de opslagdienst, waarbij gebruikers een terabyte aan data konden opslaan. De dienst stopt er over drie maanden mee. De betaalde variant blijft nog wel bestaan. Gebruikers kunnen nog tot 10 februari gebruikmaken van Stack. Daarna is de dienst niet meer toegankelijk en worden bestanden verwijderd. TransIP schrijft in een blogpost dat gebruikers kunnen upgraden of hun data kunnen downloaden en hun account vervolgens opzeggen. Gebruikers die upgraden krijgen het eerste jaar vijftig procent korting.

De beslissing heeft te maken met twee recente incidenten bij het bedrijf. In september raakte TransIP de data kwijt van enkele tientallen tot honderden gebruikers. Twee back-upschijven in een server gingen toen stuk. Hoewel het bedrijf een RAID-Z-schijfconfiguratie gebruikte, bleek het back-upproces niet ingericht op een defect van meerdere schijven in een enkele server. TransIP kon een deel van de data niet meer herstellen. Een vergelijkbaar incident deed zich later in oktober ook nog voor, al waren er toen minder klanten getroffen.

TransIP schrijft dat het door die twee incidenten 'de data-integriteit van gratis Stack niet meer kan garanderen, wat niet past bij de kwaliteitseisen die we stellen aan de producten'.

Stack begon in 2015 als een invite-onlydienst van TransIP. Volgens het bedrijf heeft Stack inmiddels meer dan honderdduizend gebruikers, waarvan het merendeel de gratis variant gebruikt. TransIP schrijft dat de dienst bijzonder populair was, met name door de grote hoeveelheid opslag die gebruikers er konden krijgen. Ook uit het grote aantal submits dat Tweakers ontving over het stoppen met Stack, bleek dat de dienst populair was. Stack was echter nooit bedoeld als 'een omgeving waar je meer met je data wilde doen zonder dat je het op een andere plek had opgeslagen', zegt TransIP, en daarom waren er aanvankelijk geen back-ups aanwezig. Later werd data wel opgeslagen via een storagepool om risico's te spreiden.

Dat idee is inmiddels achterhaald, concludeert het bedrijf na de incidenten van de afgelopen weken. "Dat er voor gratis Stack geen back-ups gemaakt werden, was een bewuste keuze, omdat deze versie primair bedoeld was als ‘reserveplek’ voor je data. Maar aangezien het steeds meer geschikt werd om ook data op te zetten waaraan actief gewerkt wordt, strookte de werkelijkheid niet meer met het doel zoals we dat in 2015 voor ogen hadden."