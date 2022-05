TransIP verhoogt prijzen van .org-domeinen en veel andere unieke tld's

TransIP verhoogt de prijzen van de meeste unieke topleveldomeinen. De .nl-, .com- en .net-domeinen houden dezelfde prijs, maar specifieke domeinnamen die eindigen op bijvoorbeeld .space of .shop worden duurder. Ook .org-domeinen worden duurder.

De prijsverschillen van TransIP verschillen per extensie. In totaal gaat van 338 tld's de prijs omhoog. Het grootste prijsverschil zit in de domeinnamen .attorney en .lawyer, die met 63 procent stijgen van 39 euro naar 63,49 euro. Bij domeinen die eindigen op .cooking en .webcam, gaat dat om een kleine verhoging van 35 naar 35,49 euro.

Voor een .org-domeinnaam betalen klanten na de prijsverhoging 17,49 euro per jaar. Dat is nu nog 12,50 euro. De nieuwe prijzen lopen uiteen van 9,49 euro voor het .ml-domein tot .storage en .security, waar gebruikers respectievelijk 904,49 en 3351,49 euro voor moeten betalen.

Alle prijzen die TransIP online heeft gezet zijn per jaar en zonder btw. De prijsverhogingen gaan per 31 mei in. Generieke domeinnamen, zoals .com en .net en domeinnamen van de meeste landen, waaronder .nl, .be, houden dezelfde prijzen.