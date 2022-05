Microsoft brengt Nieuws en interesses-widget ook naar Windows 10 20H2

Microsoft brengt de Nieuws en interesses-widget via een update ook naar de taakbalk van Windows 10 20H2. Daarmee krijgen gebruikers gepersonaliseerde informatie zoals nieuws en het weer ook te zien in de Oktober-update van Windows 10.

De update is beschikbaar voor Build 19042.962 voor Windows 10 20H2, ofwel de oktoberupdate. In die versies komt nu via het Beta en het Preview Channel de News and interests-feature beschikbaar. Later moet die ook in de definitieve versie volgen. Aanvankelijk was het plan dat de functie alleen in de aankomende Windows 10-update, 21H2, zou verschijnen, maar Microsoft lijkt dat nu dus uit te breiden naar de oudere versie van het OS.

Nieuws en interesses is een widget die kan worden opgeroepen via de taakbalk. Gebruikers krijgen daarmee nieuws te zien dat is gebaseerd op hun interesses zoals eerder bezochte websites. Ook krijgen ze een weerbericht te zien. Gebruikers kunnen de widget zelf ook personaliseren met eigen informatie. De functie was al wat langer beschikbaar in het Dev Channel van het Insider-programma, maar nu kunnen alle testers het gebruiken.

In de update zitten ook veel bugfixes voor het OS en de Edge-browser, waaronder een oplossing voor het probleem waarbij websites niet uit de IE-modus komen in Edge.