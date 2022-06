Microsoft trekt AMD-driver terug uit Windows Update na opstartproblemen

Microsoft heeft een update voor een AMD-driver uit Windows Update gehaald na klachten van gebruikers. Die kregen bij de update de melding dat hun computers niet meer konden opstarten. De pc's tonen dan een bsod.

Het probleem komt voor bij versie 9.3.0.221 van de SCSI-adapter-driver voor AMD-systemen. Op het Microsoft-forum en de AMD-subreddit klagen veel gebruikers dat die update hun systeem stuk maakt. De update zorgt voor een blue of een green screen of death op de pc's. Gebruikers krijgen dan de melding INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE te zien. De enige manier om het besturingssysteem op te starten, is om in Recovery-modus te gaan en Startup Repair te gebruiken.

Microsoft heeft nog niet officieel gereageerd, maar een werknemer bevestigt op Reddit dat de update uit Windows Update is gehaald. Het is niet duidelijk waar de bug precies door wordt veroorzaakt, maar uit de meldingen van gebruikers lijken de problemen vooral voor te komen bij gebruikers van Gigabyte-moederborden.