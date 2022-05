Microsoft pusht vanaf juni Windows 10-update die Flash definitief verwijdert

Microsoft gaat vanaf juni proactief Flash verwijderen van Windows 10-systemen. De update die dat mogelijk maakt, zit vanaf dan in de Preview Update voor Windows 10-versie 1809 en nieuwer. Upgraden naar Windows 10 21H1 zal Flash ook definitief verwijderen.

Eind oktober bracht Microsoft KB4577586 al uit, met de titel Update for Removal of Adobe Flash Player. Gebruikers konden die sindsdien handmatig downloaden, maar Microsoft verduidelijkt nu dat de update vanaf juni naar Windows 10-systemen wordt gestuurd.

In eerste instantie stuurt Microsoft de tool voor het verwijderen van Adobe Flash naar Windows 10-versie 1809 en nieuwer. Vanaf juli zit de update ook in de nieuwste cumulatieve updates voor Windows 10-versies 1607 en 1507. Ook komt de update naar Windows 8.1 en Windows Server 2012 via de maandelijkse beveiligingsupdate voor die besturingssystemen.

Microsoft merkt ook op dat Flash verwijderd wordt als gebruikers upgraden naar Windows 10-versie 21H1 of nieuwer. Dat is de zogenaamde Mei-update, die ook ergens deze maand uitkomt. Eind april was de software definitief gereed voor de release.

Overigens verwijdert de Windows-update alleen de Flash Player als die is geïnstalleerd bij de installatie van Windows. Als gebruikers de Flash Player via een externe bron hebben gedownload en geïnstalleerd, moeten ze de software handmatig verwijderen.

Na het installeren van de betreffende update of nieuwe Windows-versie, is het niet meer mogelijk om Flash te installeren. Gebruikers moeten daarvoor teruggaan naar een oude versie van Windows. Flash kreeg al in 2017 de end-of-life-status en op 31 december 2020 is de ondersteuning definitief gestaakt. Adobe stuurde daarvoor al waarschuwingen naar gebruikers die de software nog op hun systeem hebben staan.