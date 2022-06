Habbo brengt downloadbare Flash-client terug hoewel Flash is gestopt

Online community Habbo brengt tijdelijk een eigen downloadbare Flash-client uit, vanwege problemen met de Unity-versie van Habbo. Dit doet Habbo hoewel Flash officieel end-of-life is sinds 1 januari en zowel Adobe als Windows Flash niet meer ondersteunen.

De ontwikkelaars van Habbo hebben besloten om een zelfstandige, downloadbare versie van de Flash-client uit te brengen, verpakt als AIR-app. Dit geeft gebruikers toegang tot hun account, hun avatars en alle functies die Habbo heeft. Hiertoe besloten de ontwikkelaars vanwege aanhoudende problemen en bugs in de Unity-client van Habbo die de oude Flash-versie van Habbo begin dit jaar moest vervangen vanwege de end-of-life van Flash. De Flash-client moet in ieder geval draaien zolang de Unity-client nog niet goed werkt.

In een community-update schrijven de ontwikkelaars dat het 'duidelijk is' dat zij niet snel genoeg waren in het boeken van vooruitgang om de Unity-client in een 'bugvrije en speelbare staat' te krijgen voordat op 1 januari de stekker uit Flash werd getrokken. "Kortom, er ontbreekt gewoon te veel aan meubi en functionaliteit en wij kunnen je niet de speelervaring bieden die je verdient." Met het vrijgeven van de Flash-client hopen de ontwikkelaars tijd te hebben om aan de Unity-client te werken. Wel zeggen ze daarbij dat ze hun aandacht vestigen op het ontwikkelen van de Unity-client, dus verder niets doen aan de Flash-client.

Om de Flash-client in te zetten, moeten gebruikers deze downloaden als Adobe AIR-app via de startpagina van Habbo. In de faq zeggen de ontwikkelaars dat Windows Smartscreen waarschijnlijk waarschuwt voor het gebruik van Flash, maar dat gebruikers toch toegang moeten verlenen. Mac-gebruikers moeten in de beveiligings- en privacyinstellingen handmatig goedkeuring geven voor het gebruik van de Flash-client en daarna een SSO-ticket invoeren die te vinden is op de Habbo-website.

Sinds begin dit jaar is Flash definitief gestopt en Adobe ondersteunt Flash niet meer. Flash wordt al jaren geplaagd door securityproblemen. Windows heeft eind vorig jaar een update uitgebracht die Flash voorgoed uit Windows 10 en 8.1 verwijdert, waarna deze ook niet meer kan worden teruggezet. Deze wordt niet standaard verspreid, maar is wel te downloaden. Apple ondersteunt Flash al langer niet. Omdat Flash definitief niet meer ondersteund wordt, moeten gebruikers flink wat moeite doen om de software toch te gebruiken, waarmee zij hun systeem potentieel kwetsbaar maken.