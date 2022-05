Flash Player bereikt end-of-life-status

Sommigen zijn opgegroeid met de games op Spele.nl, voor anderen was het een van hun eerste stappen richting programmeren, en vanaf vandaag is het niet meer: Adobes Flash Player is dood. Vanaf 1 januari is het notoire product officieel aan het eind van zijn leven.

De software van Adobe heeft per 1 januari 2021 de end-of-life-status bereikt. Concreet betekent dat dat Flash niet meer wordt bijgewerkt, zowel met functionele updates als beveiligingspatches. Ook distribueert Adobe de software niet langer meer, al kunnen huidige gebruikers Flash nog wel tot 12 januari blijven gebruiken - als ze dat tenminste aandurven.

De dood van Flash komt niet bepaald als een verrassing. Adobe noemde de end-of-life-status al in 2017. De laatste maanden van 2020 hebben veel softwaremakers moeite gedaan de software actief uit te faseren bij gebruikers. Adobe begon zelf deze zomer al met het sturen van prompts aan actieve gebruikers om hen op de naderende sterfdatum te wijzen, en in oktober bracht Microsoft een update uit om Flash van Windows-systemen te verwijderen. Gebruikers moesten dus flink wat moeite doen om de software nog wel te gebruiken.

Het einde van de Flash Player is het einde van een iconisch stukje software. Flash kwam op in een tijd dat crossbrowserondersteuning niet bepaald de standaard was onder ontwikkelaars. Daardoor werkten interactieve elementen op websites vaak alleen op browser X maar niet op Y. Flash maakte zulke geanimeerde webpagina's en -elementen eenduidig beschikbaar op meerdere platformen. Ook bood de software in het algemeen veel mogelijkheden om sites dynamischer te maken, maar ook om er bijvoorbeeld spellen in te ontwerpen of video's in te embedden.

Flash raakte een paar jaar geleden uit de gratie. Twee belangrijke momenten voor het wegstappen ervan was toen Apple besloot de software niet te ondersteunen op iOS, en in 2015 toen YouTube Flash inruilde voor html5. Adobe zegt zelf dat er inmiddels genoeg alternatieven voor Flash zijn, zoals WebGL en WebAssembly.

Naast het dalende gebruik werd Flash ook sinds het begin al geplaagd door veel securityproblemen. Flash kampte met een lange lijst aan kwetsbaarheden, die zeker in de beginjaren niet altijd even snel werden gerepareerd. Het ging ook regelmatig om ernstige kwetsbaarheden die bijvoorbeeld remote code executions mogelijk maakten. Hoewel Adobe in de laatste jaren meer moeite deed de software tijdig te patchen bleef het imago van kwetsbaarheid rondom de software hangen. Maar tegelijkertijd zal Flash voor velen vooral ook nostalgisch aanvoelen.