Microsoft brengt Windows-update uit die Flash voorgoed van systeem verwijdert

Microsoft heeft een update voor Windows 10 en 8.1 uitgebracht waarmee het mogelijk is de Flash Player definitief van het systeem te verwijderen. De software verdwijnt dan overal van het systeem en kan ook niet meer worden teruggezet.

Het gaat om KB4577586, die Microsoft de 'Update for the removal of Adobe Flash Player' noemt. De update is er voor zowel Windows 10 als voor Windows 8.1 en Windows Server. De update is alleen te downloaden via de Microsoft Update Catalog. De software wordt voorlopig niet via de standaard-Windows Update verspreid, maar dat gebeurt vanaf begin volgend jaar wel.

Met de update wordt de Flash Player definitief van het systeem verwijderd. Dat betekent dat de software verdwijnt uit het OS, maar ook uit de Microsoft-browsers Internet Explorer en Edge. In andere browsers zoals Chrome of Firefox blijft Flash nog wel werken als de gebruiker het daar handmatig heeft geïnstalleerd.

Als de update is geïnstalleerd, is het niet meer mogelijk Flash handmatig weer zelf te installeren. Daarvoor moet een gebruiker teruggaan naar een eerdere versie van het besturingssysteem of Windows helemaal opnieuw installeren. Flash wordt al jaren langzaam maar zeker uitgefaseerd. De software van Adobe bereikte in 2017 al de end of life-status. Sindsdien verwijderen steeds meer softwaremakers het programma.