Adobe gaat gebruikers Flash Player bericht sturen om software te verwijderen

Gebruikers die Adobe Flash Player nog geïnstalleerd hebben op hun systeem, krijgen later dit jaar via de software een prompt met het verzoek om het programma te verwijderen. Adobe staakt de ondersteuning voor software definitief op 31 december 2020.

Vanaf 2021 is de Flash Player niet meer te gebruiken om Flash-inhoud weer te geven, Adobe blokkeert dat dan in zijn geheel. Adobe schrijft dat op een pagina met details over de end-of-life-status van de software. Wanneer gebruikers de melding om de software te verwijderen te zien krijgen, is nog niet duidelijk. Adobe schrijft dat dit ergens later dit jaar zal plaatsvinden.

Drie jaar geleden werd de eol-datum van Flash al aangekondigd. Adobe deed dat toen in samenwerking met Apple, Mozilla, Microsoft, Facebook en Google. De browsermakers hebben de ondersteuning voor Flash in de afgelopen jaren al afgebouwd, door ondersteuning voor de plug-in standaard uit te schakelen. Tot eind dit jaar blijven er nog beveiligingsupdates uitkomen voor Flash Player, maar vanaf volgend jaar gebeurt dat in zijn geheel niet meer. Adobe verwijdert de software dan ook van zijn websites.

Flash is in 1996 ontstaan als animatiesoftware, aanvankelijk van Macromedia. In 2005 nam Adobe dat bedrijf over en sindsdien bestaat de browserplug-in Flash Player. Tot 2010 werd Flash op veel websites gebruikt, maar in de jaren daarna nam dat flink af, mede doordat de software niet aansloeg op mobiele apparaten en doordat er steeds meer beveiligingslekken in Flash opdoken. Tweakers schreef in 2016 een achtergrondartikel over de geschiedenis van Flash.