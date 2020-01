Apple haalt ondersteuning voor Flash uit testversie Safari

Apple heeft de ondersteuning voor Adobe Flash uit de 'technology preview'-versie gehaald van zijn browser Safari voor het eigen besturingssysteem macOS. Flash was al een tijdje een plugin die gebruikers handmatig moesten installeren en aanzetten.

Safari Technology Preview 99 heeft niet langer ondersteuning voor de installatie van Flash, zo blijkt uit de releasenotes. Het is onbekend wanneer de ondersteuning zal stoppen in de stabiele versie van de browser. Wijzigingen in de Technology Preview komen steevast later in de versie die elke macOS-gebruiker krijgt, maar daar zit tijd tussen.

Adobe kondigde een paar jaar geleden al aan dat Flash vanaf 2021 officieel end-of-life is. Toen was duidelijk dat Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Edge de technologie al niet langer zouden gaan ondersteunen, maar Apple zei niets over Safari. De wijziging geldt alleen voor macOS. Apple heeft Flash op iOS en iPadOS nooit ondersteund.

De technologiewereld is zich er al langer van bewust dat Flash goed en wel aan het einde van zijn levensloop zit. De software, die al jarenlang wordt gebruikt voor filmpjes, games en andere elementen op het web, heeft meermaals te maken gehad met grote kwetsbaarheden. Inmiddels tot wasdom gekomen technologie├źn zoals html5 zijn tegenwoordig krachtiger en veiliger dan Flash en genieten dan ook veelal de voorkeur van internetgebruikers.

Versie 1.0 van wat toen nog Macromedia Flash heette, kwam in november van 1996 uit. Daarmee is de software op het eol-moment iets meer dan 24 jaar oud. Tweakers heeft ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van Flash vorig jaar een achtergrondverhaal over de geschiedenis ervan gepubliceerd.