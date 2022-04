Intel kondigt Realsense D455-dieptecamera aan met maximaal bereik van 20 meter

Intel heeft een nieuwe Realsense-camera aangekondigd. De Realsense D455 werkt met een maximale afstand van 20 meter, wat tweemaal het bereik van zijn voorganger is. De stereocamera is bedoeld voor professionele applicaties, bijvoorbeeld in de zorg.

De nieuwe Realsense D455 heeft een optimaal bereik van 40 centimeter tot 6 meter, waarmee de stereocamera tot twee keer nauwkeuriger is dan de huidige camera's in de D400-serie. Op 4 meter afstand haalt de D455 'minder dan 2 procent meetfouten' bij het inschatten van diepte.

Het maximale bereik van de D455 bedraagt verder 20 meter, wat ook tweemaal hoger is dan dat van zijn voorganger. De camera bevat enkele rgb- en infrarood-sensoren. De sensoren hebben een 'diepteresolutie' van 1280x720 pixels op 30fps, of 848x480 pixels met 90 beelden per seconde. De rgb-sensoren hebben een resolutie van maximaal 1280x800 pixels. De field of view bedraagt 86°×57°. De camera's zijn daarnaast voorzien van global shutters. Dit moet de correspondentie tussen de twee datastromen die de camera's genereren verbeteren. Ook zou de D455 beter functioneren bij weinig licht.

Het verhoogde bereik moet onder andere helpen in robotica. Zo kunnen robots meer nauwkeurige beslissingen nemen met betrekking tot het omzeilen van obstakels. De camera is daarnaast voorzien van een inertial measurement unit van Bosch. Zo'n imu kan de diepteweergave verbeteren wanneer de camera beweegt, wat bijvoorbeeld van toepassing is voor autonome drones. Intel noemt de zorg als een ander gebruiksgeval. Zorginstellingen kunnen bijvoorbeeld de D455 in een ziekenhuiskamer plaatsen, en op die manier de patiënten in de gaten houden. Op die manier kunnen zorgmedewerkers bijvoorbeeld geattendeerd worden op bewegingen van patiënten.

De afmetingen van de camera zijn 124x26x29mm. Het apparaat wordt aangesloten met een usb 3.1 gen 1-aansluiting van het type c. De camera wordt vanaf 20 juli geleverd. De adviesprijs bedraagt 240 dollar, wat omgerekend en met btw neerkomt op ongeveer 258 euro.