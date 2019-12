Yandex ontwikkelt lidars voor zijn zelfrijdende auto's

Het Russische internetbedrijf Yandex is begonnen om lidars te ontwikkelen voor zijn zelfrijdende auto's. Het gaat om twee verschillende typen en de ontwikkeling van een camera om met name het gebruik van ledlichten in het verkeer goed te kunnen verwerken.

Yandex zegt dat een lidar een cruciale component is voor zijn platform van zelfrijdende auto's en dat technici inmiddels in Moskou zijn begonnen met het testen van zelfontwikkelde lidars. Het gaat daarbij om twee typen: een solidstatelidar met een gezichtsveld van 120 graden, die volgens Yandex een zeer gedetailleerd beeld kan geven van objecten voor de auto, en een traditionelere, ronddraaiende lidar met een gezichtsveld van 360 graden. Het bedrijf verwacht de sensoren ook op zijn in november gepresenteerde autonome bezorgrobots te integreren.

Yandex meldt dat het software heeft ontwikkeld om de scanpatronen van de lidars aan te passen tijdens het rijden, waarbij ingespeeld kan worden op allerlei rijomstandigheden, zoals snelwegen, drukke steden en verschillende weertypen. Volgens het internetbedrijf kan zijn lidar zich hierdoor richten op een specifiek object en zijn scanpatroon aanpassen om te bepalen of een object op bijvoorbeeld tweehonderd meter afstand een fiets, voetganger of iets anders is.

Dmitry Polishchuk, het hoofd van Yandex' divisie van zelfrijdende auto's, zegt dat deze capaciteit verschilt van lidars van derde partijen, omdat die volgens hem de data na het verzamelen meteen analyseren en filteren. Polishchuk stelt dat de lidars van Yandex meer informatie over de omgeving ontvangen, omdat er toegang is tot de ruwe data. Hij zegt dat Yandex met de eigen lidars en software in staat is om de ruwe data te analyseren en te synchroniseren met informatie van andere sensoren, zodat de auto objecten beter kan identificeren. Daarnaast zegt Polishchuk dat de huidige prototypen half zo goedkoop zijn als bestaande lidars en dat die kostenreductie uiteindelijk richting de 75 procent kan gaan bij massaproductie.

Yandex zegt dat het ook een eigen camera voor zelfrijdende auto's aan het ontwikkelen is. Deze kan zich snel aanpassen aan veranderende lichtomstandigheden en de leds van bijvoorbeeld verkeerslichten verwerken zonder geflikker. Dat laatste is volgens het bedrijf een probleem dat vaak optreedt als camera's leds zien.

Het Russische bedrijf zegt dat zijn autonoom rijdende auto's in de afgelopen drie jaar zo'n 2,4 miljoen kilometer hebben afgelegd en dat daardoor de nodige kennis is opgedaan over wat voor data nodig is vanuit de sensoren. Net zoals veel andere bedrijven gaat Yandex voor zijn zelfrijdende auto's uit van een combinatie van camera's, radars en lidars.